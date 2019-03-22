3-к квартира, 67 м², 6/10 эт.

Название объекта недвижимости: ЖК «Победа» Корпус, строение: дом 5 Тип участия: ДДУ по ФЗ 214 Официальный застройщик: ООО «Ксиан» Отделка: без отделки Количество комнат: 3-комнатные Тип дома: кирпичный Этажей в доме: 10 Этаж: 6 Площадь кухни: 12 м² Жилая площадь: 39 м² Общая площадь: 67 м² Срок сдачи: 2 кв. 2020 года. Продается 3-х комнатная квартира на шестом этаже. Дом № 5, секция Е, Кв. №343. Застройщик ЖБК-3. Квартира продается без отделки. Окна, двери, радиаторы отопления установлены от застройщика.