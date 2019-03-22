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              BEGETON | ART
              Добавлено 22.03.2019
              1 549 999

              3-к квартира, 67 м², 6/10 эт.

              Телефон
              +79297772212
              Продавец
              СНАБСТРОЙ
              0
              Описание товара
              Название объекта недвижимости: ЖК «Победа»
              Корпус, строение: дом 5
              Тип участия: ДДУ по ФЗ 214
              Официальный застройщик: ООО «Ксиан»
              Отделка: без отделки
              Количество комнат: 3-комнатные
              Тип дома: кирпичный
              Этажей в доме: 10
              Этаж: 6
              Площадь кухни: 12 м²
              Жилая площадь: 39 м²
              Общая площадь: 67 м²
              Срок сдачи: 2 кв. 2020 года. Продается 3-х комнатная квартира на шестом этаже. Дом № 5, секция Е, Кв. №343. Застройщик ЖБК-3. Квартира продается без отделки. Окна, двери, радиаторы отопления установлены от застройщика.
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