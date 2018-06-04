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              BEGETON | ART
              Добавлено 04.06.2018
              22 850

              Синтетическое моторное масло Liqui Moly LKW Langzeit Motoroil Basic 10W 40 60л

              Телефон
              +79111246909
              Продавец
              303 КОБЫЛЫ
              0
              Описание товара

              Обладает именными допусками для самых современных дизельных двигателей европейских производителей автомобилей, таких как Mercedes-Benz, MAN, VOLVO, Renault.

              HC-синтетическое всесезонное моторное масло для максимальных интервалов замены в двигателях, рассчитанных на нормы до ЕВРО IV не оборудованных сажевым фильтром (DPF). Масло гарантирует надежную защиту от износа. Отличная устойчивость к старению делает возможным максимальные интервалы замены. Соответствия и допуски: Допуск: -API: CI-4 -ACEA: E4/E7 -Deutz: DQC III-10 -MAN: M 3277 -MB: 228.5 -Renault: RXD/RLD-2 -Scania: LDF-2 -Volvo: VDS-3

              Соответствие: -Caterpillar: ECF-1-a -Cummins: CES 20077/CES 20078 -DAF: HP2 -Mack: EO-M Plus -MTU: Typ 3

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