Синтетическое моторное масло Liqui Moly LKW Langzeit Motoroil Basic 10W 40 60л

Описание товара

Обладает именными допусками для самых современных дизельных двигателей европейских производителей автомобилей, таких как Mercedes-Benz, MAN, VOLVO, Renault.

HC-синтетическое всесезонное моторное масло для максимальных интервалов замены в двигателях, рассчитанных на нормы до ЕВРО IV не оборудованных сажевым фильтром (DPF). Масло гарантирует надежную защиту от износа. Отличная устойчивость к старению делает возможным максимальные интервалы замены. Соответствия и допуски: Допуск: -API: CI-4 -ACEA: E4/E7 -Deutz: DQC III-10 -MAN: M 3277 -MB: 228.5 -Renault: RXD/RLD-2 -Scania: LDF-2 -Volvo: VDS-3

Соответствие: -Caterpillar: ECF-1-a -Cummins: CES 20077/CES 20078 -DAF: HP2 -Mack: EO-M Plus -MTU: Typ 3