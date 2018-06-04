НС синтетическое моторное масло Liqui Moly LKW Leichtlauf Motoroil Basic 10W 40 205л

Описание товара

Отвечает требованиям международных классификаций моторных масел как для грузовых, так и для легковых автомобилей. Обладает именными допусками для стандартных интервалов замены в современных дизельных двигателях европейских производителей грузовых автомобилей, таких как Mercedes-Benz, MAN, VOLVO, Renault.

HC-синтетическое всесезонное моторное масло для использования смешанных парках техники, рассчитанной на использование универсальных масел. Масло гарантирует надежную защиту от износа. Соответствия и допуски: Допуск: -API: CI-4/SL -ACEA: A3/B4/E7 -Global: DHD-1 -Mack: EO-M Plus -MAN: M 3275-1 -MB: 228.3 -Volvo: VDS-3

Соответствие: -Caterpillar: ECF-1-a/ECF-2 -Cummins: CES 20071/CES 20072/CES 20076/CES 20077/CES 20078 -Deutz: DQC III-10 -MB: 229.1 -MTU: Typ 2 -Renault: RLD/RLD-2