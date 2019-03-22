Роторная косилка кдн-210

Описание товара

Косилка в наличии на складе в г. Рязань.

Применяется модель КДН-210 для скоса культурных высокоурожайных и диких пологих трав. Срезанная трава укладывается в ровный прокос, поэтому ее легко просушить и собрать на корм скоту.

грегатируется косилка дисковая навесная 210 с тракторами тяговой силой от 1,4 класса 0,9: МТЗ 80/82, Беларус 320. Трактор для правильной работы и соединения с косилкой должен иметь заднюю систему ВОМ с вращением не менее 540 оборотов в минуту.

Подходит для сельскохозяйственного использования, в коммунальной и лесной сферах. Поможет заготовить сено на корм скоту, привести в порядок поля перед обработкой почвы, очистить от сорной травы и низкорослых кустарников околотрассовые и противопожарные полосы. Мощная и производительная модель КДН-210 понравится крупным и мелким аграриям, так как сфера применения у оборудования широкая.