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              BEGETON | ART
              Добавлено 22.03.2019
              164 000

              Роторная косилка кдн-210

              Телефон
              +79308805523
              Продавец
              АСК"БелАгро-Сервис
              0
              Описание товара
              Косилка в наличии на складе в г. Рязань.
              Применяется модель КДН-210 для скоса культурных высокоурожайных и диких пологих трав. Срезанная трава укладывается в ровный прокос, поэтому ее легко просушить и собрать на корм скоту.
              грегатируется косилка дисковая навесная 210 с тракторами тяговой силой от 1,4 класса 0,9: МТЗ 80/82, Беларус 320. Трактор для правильной работы и соединения с косилкой должен иметь заднюю систему ВОМ с вращением не менее 540 оборотов в минуту.
              Подходит для сельскохозяйственного использования, в коммунальной и лесной сферах. Поможет заготовить сено на корм скоту, привести в порядок поля перед обработкой почвы, очистить от сорной травы и низкорослых кустарников околотрассовые и противопожарные полосы. Мощная и производительная модель КДН-210 понравится крупным и мелким аграриям, так как сфера применения у оборудования широкая.
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