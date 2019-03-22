Описание товара

В наличии на складе в г. Рязань

Также в наличии: ковш 0.8м3; ковш челюсной 0.6м3; вилы для погрузки рулонов и многое другое.

В наличии имеются погрузчики других производителей, на любой вкус и цвет.

Универсальный навесной фронтальный погрузчик ПКУ-0,8, называемый механизаторами КУНом, применяют в сельском хозяйстве для увеличения производительности и облегчения труда, а также для выполнения работ по благоустройству населенных пунктов. Навешивается на трактор МТЗ 8-й и 9-й серий. В зависимости от навесного оборудования, погрузчик ПКУ-0,8 предназначен для выполнения целой серии операций:



погрузки грузов сельскохозяйственного назначения – зерна, удобрений, сена, силоса, снега, песка, навоза в тележки, смесительные агрегаты;

перемещения грузов внутри складских помещений;

транспортировки и укладки рулонов и тюков прессованного сена, соломы в скирды, а также простых копен;

очистки дорог и территорий зернохранилищ, складов, площадей животноводческих ферм и др.