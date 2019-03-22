Трактор Беларус-82.1

Описание товара

В наличии на складе в г. Рязань.

Колесный полноприводный универсально-пропашной трактор МТЗ 82.1 тягового класса 1,4 рекомендовано использовать для выполнения широкого спектра сельскохозяйственных работ — от вспашки почвы под посев картофеля, уходом за урожаем до уборочных и транспортных операций; успешно используются в лесном, городском коммунальном хозяйстве, строительстве и промышленности. Трактор при должной подготовке к суровым условиям эксплуатации может использоваться на всей территории РФ.

Трактор Беларусь 82.1 это надежный помощник, который недорог в эксплуатации и обслуживании, обладает высокой экономичностью при высокой производительности, а в сезон работ его ремонтопригодность делает его незаменимым в поле.

Универсальность трактора МТЗ 82 цена, которого в несколько раз ниже аналогов, а разнообразное количество навесного оборудования как импортного, так и зарубежного производства, делают трактор МТЗ лидером на рынке России, Белоруссии и Казахстана.

Для использования трактора МТЗ-82.1 (полный привод) для уборки городских улиц от снега он комплектуется погрузочным оборудованием с вместительным ковшом, коммунальным отвалом с функцией гидроповорота и щеткой.

Купить трактор МТЗ-82 можно как за наличный, так и за безналичный расчет.