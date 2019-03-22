Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 22.03.2019
              1 309 000

              Трактор Беларус-82.1

              Телефон
              +79308805523
              Продавец
              АСК"БелАгро-Сервис
              0
              Описание товара
              В наличии на складе в г. Рязань.
              Колесный полноприводный универсально-пропашной трактор МТЗ 82.1 тягового класса 1,4 рекомендовано использовать для выполнения широкого спектра сельскохозяйственных работ — от вспашки почвы под посев картофеля, уходом за урожаем до уборочных и транспортных операций; успешно используются в лесном, городском коммунальном хозяйстве, строительстве и промышленности. Трактор при должной подготовке к суровым условиям эксплуатации может использоваться на всей территории РФ.
              Трактор Беларусь 82.1 это надежный помощник, который недорог в эксплуатации и обслуживании, обладает высокой экономичностью при высокой производительности, а в сезон работ его ремонтопригодность делает его незаменимым в поле.
              Универсальность трактора МТЗ 82 цена, которого в несколько раз ниже аналогов, а разнообразное количество навесного оборудования как импортного, так и зарубежного производства, делают трактор МТЗ лидером на рынке России, Белоруссии и Казахстана.
              Для использования трактора МТЗ-82.1 (полный привод) для уборки городских улиц от снега он комплектуется погрузочным оборудованием с вместительным ковшом, коммунальным отвалом с функцией гидроповорота и щеткой.
              Купить трактор МТЗ-82 можно как за наличный, так и за безналичный расчет.
              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store