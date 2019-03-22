Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 22.03.2019
              300 000

              Мини-трактор Беларус-112Н-01

              Телефон
              +79308805523
              Продавец
              АСК"БелАгро-Сервис
              0
              Описание товара
              Мини-трактор Беларус-112Н-01 – компактная бензиновая модель для работ в замкнутых пространствах придворовых территорий или на больших земельных участках. Сердцем трактора является четырехтактный профессиональный японский двигатель Honda GX390. Двигатель четырехтактный бензиновый с чугунной гильзой цилиндра. Мотор работает как при положительных, так и при отрицательных температурах, а его ресурс составляет не менее 5000 моточасов. Для запуска мотора предусмотрен электрический и механический стартер. Электрический стартер позволяет завести мотор поворотом ключа от аккумулятора 12В., а механический рывком шнура кик стартера. Мини-трактор Беларус-112Н-01 полноприводный, с фрикционной многодисковой муфтой сцепления. Муфта замкнутая и работает в масляной ванне, существенно увеличивая ресурс трансмиссии. Трактор оборудован механической коробкой передач с четырьмя скоростями вперед и тремя назад. В задней части трактора предусмотрена гидронавесная система (ГСН) и вал отбора мощности (ВОМ). Колесная формула 4*4, а размер колес 6,5-12L. Мини-трактор Беларус-112Н-01 способен выполнять очень широкий спектр задач, так как может быть доукомплектован различным навесным и прицепным оборудованием. Основными потребителями такой техники являются коммунальные службы, так как компактные габариты позволяют упростить процесс хранения и с легкостью работать на ограниченных территориях.
              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store