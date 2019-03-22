Описание товара

Мини-трактор Беларус-112Н-01 – компактная бензиновая модель для работ в замкнутых пространствах придворовых территорий или на больших земельных участках. Сердцем трактора является четырехтактный профессиональный японский двигатель Honda GX390. Двигатель четырехтактный бензиновый с чугунной гильзой цилиндра. Мотор работает как при положительных, так и при отрицательных температурах, а его ресурс составляет не менее 5000 моточасов. Для запуска мотора предусмотрен электрический и механический стартер. Электрический стартер позволяет завести мотор поворотом ключа от аккумулятора 12В., а механический рывком шнура кик стартера. Мини-трактор Беларус-112Н-01 полноприводный, с фрикционной многодисковой муфтой сцепления. Муфта замкнутая и работает в масляной ванне, существенно увеличивая ресурс трансмиссии. Трактор оборудован механической коробкой передач с четырьмя скоростями вперед и тремя назад. В задней части трактора предусмотрена гидронавесная система (ГСН) и вал отбора мощности (ВОМ). Колесная формула 4*4, а размер колес 6,5-12L. Мини-трактор Беларус-112Н-01 способен выполнять очень широкий спектр задач, так как может быть доукомплектован различным навесным и прицепным оборудованием. Основными потребителями такой техники являются коммунальные службы, так как компактные габариты позволяют упростить процесс хранения и с легкостью работать на ограниченных территориях.