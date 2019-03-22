Холодильная установка до 50 м3

Описание товара

Новый холодильно-отопительный агрегат S 850 со стояночной секцией способен при температуре окружающей среды +40(!) / -20 °С обеспечить температурный режим в изотермическом кузове объёмом до 50 м³ от –20 до +10°С.

Технические данные:

Холодопроизводительность при –200С _ _4910Вт

Холодопроизводительность при 00С _ 7810Вт

Расход воздуха (АМСА 21085)__________ _ 2500м3/ч

Хладагент _________________________ _R404A

Дизельный двигатель Tri-Vortex 3ц \ 719 см3

Четырехцилиндровый компрессор 05K2

Автоматическая система обогрева и оттаивания горячим газом

Ручное оттаивание

Легко доступный масляный щуп

Поликлиновой ремень

Индикатор влажности хладагента

Два смотровых стекла для наблюдения за уровнем хладагента

Воздушный фильтр сухого типа, топливные и масляные фильтры

Генератор постоянного тока 12В, 70 A

Комплект предварительно установленных принадлежностей (электрический топливный насос, топлив-ные трубопроводы, кабели аккумуляторной батареи...)

Микропроцессорная система управления EasyCold:

Автоматическая система Старт/Стоп

Отображение режимов работы: охлаждение – обогрев – оттаивание – автозапуск – температура

Программируемый интервал оттаивания

Индикатор напряжения аккумулятора

Автоматический перезапуск дизеля

Пульт управления в кабине:

Автоматическая предрейсовая проверка агрегата – Дисплей и клавиши с подсветкой. По наличию у нас на складе.﻿