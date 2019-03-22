Холодильная установка до 50 м3

Новый холодильно-отопительный агрегат S 850 со стояночной секцией способен при температуре окружающей среды +40(!) / -20 °С обеспечить температурный режим в изотермическом кузове объёмом до 50 м³ от –20 до +10°С.
Технические данные:
Холодопроизводительность при –200С _ _4910Вт
Холодопроизводительность при 00С _ 7810Вт
Расход воздуха (АМСА 21085)__________ _ 2500м3/ч
Хладагент _________________________ _R404A
Дизельный двигатель Tri-Vortex 3ц \ 719 см3
Четырехцилиндровый компрессор 05K2
Автоматическая система обогрева и оттаивания горячим газом
Ручное оттаивание
Легко доступный масляный щуп
Поликлиновой ремень
Индикатор влажности хладагента
Два смотровых стекла для наблюдения за уровнем хладагента
Воздушный фильтр сухого типа, топливные и масляные фильтры
Генератор постоянного тока 12В, 70 A
Комплект предварительно установленных принадлежностей (электрический топливный насос, топлив-ные трубопроводы, кабели аккумуляторной батареи...)
Микропроцессорная система управления EasyCold:
Автоматическая система Старт/Стоп
Отображение режимов работы: охлаждение – обогрев – оттаивание – автозапуск – температура
Программируемый интервал оттаивания
Индикатор напряжения аккумулятора
Автоматический перезапуск дизеля
Пульт управления в кабине:
Автоматическая предрейсовая проверка агрегата – Дисплей и клавиши с подсветкой. По наличию у нас на складе.