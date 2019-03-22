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              BEGETON | ART
              Добавлено 22.03.2019
              1 250 000

              Холодильная установка до 50 м3

              Телефон
              +79381693021
              Продавец
              ЕвроКлимат
              0
              Описание товара

              Новый холодильно-отопительный агрегат S 850 со стояночной секцией способен при температуре окружающей среды +40(!) / -20 °С обеспечить температурный режим в изотермическом кузове объёмом до 50 м³ от –20 до +10°С.

              Технические данные:

              Холодопроизводительность при –200С _ _4910Вт

              Холодопроизводительность при 00С _ 7810Вт

              Расход воздуха (АМСА 21085)__________ _ 2500м3/ч

              Хладагент _________________________ _R404A

              Дизельный двигатель Tri-Vortex 3ц \ 719 см3

              Четырехцилиндровый компрессор 05K2

              Автоматическая система обогрева и оттаивания горячим газом

              Ручное оттаивание

              Легко доступный масляный щуп

              Поликлиновой ремень

              Индикатор влажности хладагента

              Два смотровых стекла для наблюдения за уровнем хладагента

              Воздушный фильтр сухого типа, топливные и масляные фильтры

              Генератор постоянного тока 12В, 70 A

              Комплект предварительно установленных принадлежностей (электрический топливный насос, топлив-ные трубопроводы, кабели аккумуляторной батареи...)

              Микропроцессорная система управления EasyCold:

              Автоматическая система Старт/Стоп

              Отображение режимов работы: охлаждение – обогрев – оттаивание – автозапуск – температура

              Программируемый интервал оттаивания

              Индикатор напряжения аккумулятора

              Автоматический перезапуск дизеля

              Пульт управления в кабине:

              Автоматическая предрейсовая проверка агрегата – Дисплей и клавиши с подсветкой. По наличию у нас на складе.﻿

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