Описание товара

Полуприцеп Krone SD рефрижератор 2008г(415122) Состояние отличное, тормоза - дисковые, резина 70%,ворота на 2х замках. Мосты BPW, пневмо - рессорная. Собственный вес: 8300, полезная нагрузка: 39000 кг., холодильный агрегат Carrier vector 1850, алюминевый пол. Длина -1360мм, высота – 2640мм, ширина – 2460мм. Состояние новое, 33 паллета. Установка обслужена, проведено полное ТО.НЕ КОНСТРУКТОР!!!БЕЗ ПРОБЕГА ПО РФ!!! 100% РАСТАМОЖЕН!! !Состояние отличное. Техника готова к работе! Все документы в наличии.Оформление за один час! Техника из Европы.Все машины находятся в идеальном состоянии.ВСЕГДА В НАЛИЧИИ БОЛЕЕ 10 ЕДИНИЦ. Возможность приобретения в ЛИЗИНГ, с индивидуальным подходом к каждому клиенту на выгодных условиях.Мы являемся аккредитованной компанией в таких лизинговых, как Европлан, ВТБ-Лизинг, Вэб-лизинг, Элемент-лизинг, Байкалинвестбанк, Стоун XXI век, ФМФ - лизинг…. Уважаемые клиенты, обращаем Ваше внимание на то, что на сайте указаны цены за наличный расчет. Рыночные цены могут быть изменены в зависимости от экономической ситуации рынка. Всю информацию относительно комплектации, цены и наличия транспортных средств, Вы можете получить у наших менеджеров по телефону.Звонить с 9-00 до 18-00 по московскому времени.Место осмотра техники: Тульская область, г.Кимовск, ул.Бессолова 54,стр.1. ДЛЯ ПРОСМОТРА ВСЕГО СПИСКА ПРЕДЛАГАЕМОЙ ТЕХНИКИ НАЖМИТЕ НА СТРАНИЦУ МАГАЗИНА ЮНИОН ПОЧЕМУ МЫ? 10 лет опыта . Реализовано более 1000 единиц техники. Более 1000 довольных клиентов. Прямые связи с производителями. Квалифицированные сотрудники