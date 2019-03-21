Активный уголь бау-А

Описание товара

Высокоуглеродистый сорбент БАУ-А получают из березы методом нагрева до высокой температуры без доступа кислорода. Высокопористый, с высоким показателем поглощающей поверхности, БАУ-А соответствует ГОСТ 6217-74. Высокие технические данные этого сорбента дали возможность его употребления в различных областях. Уголь БАУ-А результативно очищает жидкие среды от хлора, масел, жиров и различных примесей. Он активно применяется для фильтрации воды, газированных, а также алкогольных и слабоалкогольных продуктов.