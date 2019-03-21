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              BEGETON | ART
              Добавлено 21.03.2019
              150

              Активный уголь бау-А

              Телефон
              +79371142719
              Продавец
              ПКП"Фоторецептор
              0
              Описание товара
              Высокоуглеродистый сорбент БАУ-А получают из березы методом нагрева до высокой температуры без доступа кислорода. Высокопористый, с высоким показателем поглощающей поверхности, БАУ-А соответствует ГОСТ 6217-74. Высокие технические данные этого сорбента дали возможность его употребления в различных областях. Уголь БАУ-А результативно очищает жидкие среды от хлора, масел, жиров и различных примесей. Он активно применяется для фильтрации воды, газированных, а также алкогольных и слабоалкогольных продуктов.
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