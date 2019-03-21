Aктивированный уголь Silcarbon S814

Silcarbon S814 – гранулированный активированный уголь на основе каменного угля, полученный способом парового активирования. Активированный каменный уголь S814 используется в процессах водоочистки и водоподготовки: • подготовка питьевой воды: удаление хлора, органики, пестицидов, гербицидов, запаха, улучшение вкуса; • подготовка воды для плавательных бассейнов; • производство напитков: удаление хлора и органики; • производство бытовых фильтров и сменных элементов к ним (картриджей); • очистка воды в аквариумах. Доставляю в любой регион России через транспортные компании.