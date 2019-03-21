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              BEGETON | ART
              Добавлено 21.03.2019
              400

              Aктивированный уголь Silcarbon S814

              Телефон
              +79371142719
              Продавец
              ПКП"Фоторецептор
              0
              Описание товара
              Silcarbon S814 – гранулированный активированный уголь на основе каменного угля, полученный способом парового активирования.
              Активированный каменный уголь S814 используется в процессах водоочистки и водоподготовки:
              • подготовка питьевой воды: удаление хлора, органики, пестицидов, гербицидов, запаха, улучшение вкуса;
              • подготовка воды для плавательных бассейнов;
              • производство напитков: удаление хлора и органики;
              • производство бытовых фильтров и сменных элементов к ним (картриджей);
              • очистка воды в аквариумах.
              Доставляю в любой регион России через транспортные компании.
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