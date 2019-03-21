Aктивированный уголь Silcarbon S814

Описание товара

Silcarbon S814 – гранулированный активированный уголь на основе каменного угля, полученный способом парового активирования.

Активированный каменный уголь S814 используется в процессах водоочистки и водоподготовки:

• подготовка питьевой воды: удаление хлора, органики, пестицидов, гербицидов, запаха, улучшение вкуса;

• подготовка воды для плавательных бассейнов;

• производство напитков: удаление хлора и органики;

• производство бытовых фильтров и сменных элементов к ним (картриджей);

• очистка воды в аквариумах.

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