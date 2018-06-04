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              BEGETON | ART
              Добавлено 04.06.2018
              106 200

              НС синтетическое моторное масло LIQUI MOLY Special Tec AA 0W 20 205л

              Телефон
              +79111246909
              Продавец
              303 КОБЫЛЫ
              0
              Описание товара

              Рекомендуется для автомобилей Honda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Daihatsu, Hyundai, Kia, Isuzu, Suzuki, Toyota, Subaru, Ford, Chrysler, GM.

              Современное HC-синтетическое энергосберегающее моторное масло, специально для всесезонного использования в двигателях американских и азиатских автомобилей. Благодаря отличным низкотемпературным свойствам в соответствии с классом вязкости 0W-20 данное масло отлично подходит для новейших двигателей Honda и гибридных автомобилей концерна Toyota, произведенных для японского и американского рынков. Соответствия и допуски: Допуск: -API: SN -ILSAC: GF-5

              Соответствие: -Chrysler: MS-6395 -Ford: WSS-M2C 946-A -GM: 6094 M -Daihatsu: Daihatsu -Honda: Honda -Hyundai: Hyundai -Kia: Kia -Isuzu: Isuzu -Mazda: Mazda -Mitsubishi: Mitsubishi -Nissan: Nissan -Suzuki: Suzuki -Toyota: Toyota -Subaru: Subaru

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