DAF XF 105 FT 460 (4х2) SpaceCab (МКПП) 2018 г.в

Описание товара

"Новый седельный тягач DAF XF 105 FT 460 (4х2) SpaceCab (МКПП) 2018 г.вА/м в наличии на нашей стоянке.Юридически чистый, ПТС - оригинал!Цена указана с учетом НДС 20%.Кабина: Space CabДвигатель: MX300Максимальная мощность: 300 кВ / 408 л.с., 38CИсточник электропитания: генератор 110 А, аккумуляторы 2х 230 А/чКоробка передач: механическая, 16-ступенчатая, 16S23 серияПередаточное число задней оси: 2.69Колесная база / задний свес: 3.80 метров / 0.99 метровПередняя ось: 7.50 тонн, параболическая, 152NЗадняя ось: 13.00 тонн, пневматическая подвеска, SR1347Шины: Goodyear F1 385/65R22.5GO KMAXS 160/000 K Steering BB70-1 (передняя ось)Goodyear R1 315/70R22.5GO KMAXD 154/150 L Traction DC72-1 (задняя ось)Подвеска кабины: пневматическая, 4 пневмобаллонаТопливный бак: алюминиевые топливные баки 850+430 литров, высота 620 миллиметровБак AdBlue: 75 литровОпции:• Круиз-контроль• Цифровой тахограф, VDO• Система кондиционирования воздуха с ручным управлением и рециркуляцией воздуха• Холодильник 42 литра• Сиденье водителя «Luxury Air»• Галогенные фары и ударопрочные линзы Lexan• Седельно-сцепное устройство типа Jost JSK37C, чугун, высота 150 мм с опорной плитой 40 мм. • Стальные колесные диски, серебристыеМесто осмотра: Саратовская область, Саратовский район, п. Дубки, 1 км севернее п. Дубки. Компания предлагает выгодные программы лизинга. Дополнительная информация по телефону. Ждем Ваших звонков с 8:00 до 18:00."