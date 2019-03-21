Магазин по продаже керамической плитки за миллион

Описание товара

Продается известный и давно работающий магазин-салон по продаже керамической плитки.



Магазин работает с 1998 г. и зарекомендовал себя для постоянных покупателей только с положительной стороны, а это прежде всего выгодные цены на товар, умелая работа персонала и многочисленный ассортимент высококачественных отделочных материалов: мозаика, керамогранит, клинкер, плитка для кухни, плитка для пола, плитка для ванной, облицовочный камень.



Прибыль 60 000-100000 руб. в месяц. Магазин работает автономно и требует минимального участия собственника. Рекламная компания не ведется, так как продажи идут за счет базы постоянных клиентов. При желании нового собственника, можно запустить рекламную компанию и чистую прибыль можно увеличить в два-три раза.



Магазин полностью оснащен всем необходимым торговым оборудованием, оргтехникой, мебелью и программным обеспечением (1С, 3D-Керамик и пр.). Имеются все необходимые сертификаты, лицензии, разрешения.



В состав продаваемого проекта входит:



- полностью налаженный и много лет бесперебойно работающий бизнес;



- наработанная клиентская база постоянных покупателей;



- давно действующий сайт



- право аренды помещения (договор аренды заключается на 3 года)



- специализированные выставочные планшеты с коллекциями 135 шт. (каждый стоимостью 4000 руб.)



- специализированные стенды для плитки 7 шт. (каждый стоимостью 15000 руб.)



Передаются все контакты с поставщиками, работа с которыми осуществляется на отсрочке платежа.



Цена: 1 000 000 руб.



Подтверждения о доходе, точный перечень оборудования и конкретные документы готов предоставить по запрос



Продается в связи с желанием собственника полностью сменить сферу деятельности.