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              BEGETON | ART
              Добавлено 21.03.2019
              1 000 000

              Магазин по продаже керамической плитки за миллион

              Телефон
              +79372253977
              Продавец
              Оскар
              0
              Описание товара
              Продается известный и давно работающий магазин-салон по продаже керамической плитки.

              Магазин работает с 1998 г. и зарекомендовал себя для постоянных покупателей только с положительной стороны, а это прежде всего выгодные цены на товар, умелая работа персонала и многочисленный ассортимент высококачественных отделочных материалов: мозаика, керамогранит, клинкер, плитка для кухни, плитка для пола, плитка для ванной, облицовочный камень.

              Прибыль 60 000-100000 руб. в месяц. Магазин работает автономно и требует минимального участия собственника. Рекламная компания не ведется, так как продажи идут за счет базы постоянных клиентов. При желании нового собственника, можно запустить рекламную компанию и чистую прибыль можно увеличить в два-три раза.

              Магазин полностью оснащен всем необходимым торговым оборудованием, оргтехникой, мебелью и программным обеспечением (1С, 3D-Керамик и пр.). Имеются все необходимые сертификаты, лицензии, разрешения.

              В состав продаваемого проекта входит:

              - полностью налаженный и много лет бесперебойно работающий бизнес;

              - наработанная клиентская база постоянных покупателей;

              - давно действующий сайт

              - право аренды помещения (договор аренды заключается на 3 года)

              - специализированные выставочные планшеты с коллекциями 135 шт. (каждый стоимостью 4000 руб.)

              - специализированные стенды для плитки 7 шт. (каждый стоимостью 15000 руб.)

              Передаются все контакты с поставщиками, работа с которыми осуществляется на отсрочке платежа.

              Цена: 1 000 000 руб.

              Подтверждения о доходе, точный перечень оборудования и конкретные документы готов предоставить по запрос

              Продается в связи с желанием собственника полностью сменить сферу деятельности.
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