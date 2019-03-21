Описание товара

Предлагается к реализации Кварцвиниловый ламинат.

Что такое кварц-виниловая плитка. Если совсем грубо, то это аналог всем нам привычного ламината. В основе материала мука кварцевого песка, скреплённого ужасным поливинилхлоридом. Слово жуткое. Но в нашем случае боятся нечего, мы живём в век ПВХ, это: окна, двери, одежда, посуда, капельницы, системы переливания крови и многое другое. Сам по себе винил абсолютно безвреден, при условии, что он изготовлен из чистого сырья с соблюдением всех условий производства. Выделяет ли он что-либо при нагревании? До 137°C винил абсолютно стабилен, при более высоких температурах начинаются процессы деструкции, и вот тогда начинает происходить то, почему его все боятся. Но в нашем случае боятся нечего абсолютно, у кварц-винила в основе мука кварцевого песка, благодаря которой он обладает очень высоким классом пожаробезопасности КМ2. То есть, сам по себе он горения не поддерживает. Максимальная температура тёплых полов по СНИПам 32°C, системы обогрева 60-70°C.

Вернёмся к структуре материала.

1. Виниловый защитный слой - отвечает за устойчивость к истиранию, предохраняет от UV-лучей. Винил - это полимер, использующийся в различных отраслях человеческой деятельности, изделия из него инертны к окружающей среде, гипоаллергенны и не оказывают никакого воздействия на человека и животных, что подтверждено сертификатами и многолетними опытом применения этого материала (пищевая плёнка и тара для продуктов, медицинские ёмкости, и т.д.).

2. Печатный слой - (плёнка с нанесённым рисунком), имитирует натуральные породы дерева, камень, керамику, сланец, зелёный газон, металл. Новейшие технологии фото-печати обеспечивают ровный цвет, реалистичность рисунка, превосходное качество.

3. Базовый несущий слой - представляющий собой смесь мельчайших частиц кварцевого песка, кальцита с добавлением винила, Придаёт покрытию непревзойдённую прочность, вес, эластичность, обеспечивает стабильность размеров и упругость всего материала.

Материал сам по себе эластичный. И многие, кто сталкивается с ним впервые обычно говорят:

Нет. Это не линолеум. Изначально линолеум (лат. linum — лён, полотно + oleum — масло) это промасленная ткань, потом появился каучук, а потом пвх. Т.е. привычный нам линолеум, тот что с советских квартир и тот что по 300 р.м2 это сетка из пвх, на неё нанесён вспененный ПВХ и сверху напечатана картинка. Это обычный гомогенный (однослойный) линолеум. Бывает ещё гетерогенный (многослойный) линолеум. Этот материал чем-то похож на нашего героя. Но, в основе базового слоя нет главного. Нет кварцевого песка. Что нам даёт кварцевый песок? Это очень высокая устойчивость к продавливанию, 1500 кг., очень высокая теплоёмкость материала, и очень высокая шумоизоляция до 19 дБ. То есть, по нему можно наотмашь ударить молотком без всяких последствий. По нему комфортно ходить босиком, так как по ощущениям он очень тёплый. Он не скользит, даже когда мокрый.











