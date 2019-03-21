Kobelco SK30SR 2014 г.
Объём ковша 0,15 куб. м.
Мощность 27 л.с. (19,9 кВт)
Масса 3 000,00 кг.
В России не работал Куплен в Японии Привезен и растаможен
Отлично заводится и отжимается Произведена предпродажная подготовка
Глубина копания 3м Высота разгрузки 4.м
ГЛУБИНОМЕР
Размеры- Ширина 1550 мм, Высота 2480 мм, Длина 4400 мм,
Полноценная кабина. Печка. Гусски резиновые
Двухскоростные гидромоторы
Управление на гидравлических джойстиках (Без электроники)
Полноповоротный Стрела прямая поворотная (лево -право)
Башня не выступает за границу своей станины
Двигатель дизельный 3TNE82A