Описание товара

Kobelco SK30SR 2014 г.

Объём ковша 0,15 куб. м.

Мощность 27 л.с. (19,9 кВт)

Масса 3 000,00 кг.

В России не работал Куплен в Японии Привезен и растаможен

Отлично заводится и отжимается Произведена предпродажная подготовка

Глубина копания 3м Высота разгрузки 4.м

ГЛУБИНОМЕР

Размеры- Ширина 1550 мм, Высота 2480 мм, Длина 4400 мм,

Полноценная кабина. Печка. Гусски резиновые

Двухскоростные гидромоторы

Управление на гидравлических джойстиках (Без электроники)

Полноповоротный Стрела прямая поворотная (лево -право)

Башня не выступает за границу своей станины

Двигатель дизельный 3TNE82A