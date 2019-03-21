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              BEGETON | ART
              Добавлено 21.03.2019
              1 667 000

              Kobelco SK30SR

              Телефон
              +79173940670
              Ключевые слова:
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              Продавец
              ООО"Континент Групп"
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              Описание товара

              Kobelco SK30SR 2014 г.

              Объём ковша 0,15 куб. м.

              Мощность 27 л.с. (19,9 кВт)

              Масса 3 000,00 кг.

              В России не работал Куплен в Японии Привезен и растаможен

              Отлично заводится и отжимается Произведена предпродажная подготовка

              Глубина копания 3м Высота разгрузки 4.м

              ГЛУБИНОМЕР

              Размеры- Ширина 1550 мм, Высота 2480 мм, Длина 4400 мм,

              Полноценная кабина. Печка. Гусски резиновые

              Двухскоростные гидромоторы

              Управление на гидравлических джойстиках (Без электроники)

              Полноповоротный Стрела прямая поворотная (лево -право)

              Башня не выступает за границу своей станины

              Двигатель дизельный 3TNE82A

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