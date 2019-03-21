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              BEGETON | ART
              Добавлено 21.03.2019
              19 700

              Котел отопительный Protherm KSO 12 волк

              Телефон
              +79373140940
              Продавец
              Дом & Интерьер
              0
              Описание товара

              Напольные стальные газовые котлы мощностью 12,5 и 16,0 кВт только для отопления. Предназначены для систем с естественной циркуляцией теплоносителя.Электронезависимы, не требуют подключения к электрической сети ~ 220В. Предназначены для установки в жилых домах, дачных домиках и производственных помещениях.Розжиг котла осуществляется при помощи пьезоэлемента. 1-но ступенчатое регулирование мощности котла. Отображение температуры и давления теплоносителя в системе отопления позволяет непрерывно получать информацию в любой момент работы котла.Простота конструкции обеспечивает высокую надежность оборудования.

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