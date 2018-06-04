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              BEGETON | ART
              Добавлено 04.06.2018
              1 800

              Минеральное моторное масло Liqui Moly Touring High Tech Super SHPD 15W 40 5л

              Телефон
              +79111246909
              Продавец
              303 КОБЫЛЫ
              0
              Описание товара

              Отвечает требованиям международных классификаций моторных масел как для дизельных, так и для бензиновых двигателей. Отлично подходит для дизельных двигателей тяжелой техники европейских и японских производителей.

              Минеральное моторное масло для использования смешанных парках техники, рассчитанной на использование универсальных масел. Масло гарантирует надежную защиту от износа. Соответствия и допуски: Допуск: -API: CI-4/SL -ACEA: A3/B4/E7 -JASO: DH-1 -Cummins: CES 20078 -Detroit Diesel: DDC 93K215 -Global: DHD-1 -Mack: EO-N -MAN: M 3275-1 -MB: 228.3 -Renault: RLD-2 -Volvo: VDS-3 -Allison: C-4

              Соответствие: -Caterpillar: ECF-1-a/ECF-2 -Cummins: CES 20076/CES 20077 -Deutz: DQC III-10 -John Deere: JDQ 78A -Mack: EO-M Plus -MB: 229.1 -MTU: Typ 2

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