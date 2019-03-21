Тренажер для растяжки «Stretch Master»

Описание товара

Правильная растяжка мышц важна для всех видов спорта.Тренажер разработан как для детей и подростков, так и для более взрослого поколения. Использование тренажера улучшает гибкость, помогает достичь надлежащей спортивной формы и сводит к минимуму травмы во время тренировки, что помогает достичь максимальных результатов.Stretch Master является универсальным тренажером для растяжки и в отличие от более дорогих стационарных тренажеров поможет сэкономить Вам не только деньги, но и не создаст сложности с хранением.+Тренажер является очень простым и доступным по цене, но при этом невероятно эффективным инструментом для растяжки, который можно взять с собой в любое место, куда бы Вы не отправились.Способствует правильному растяжениюПозволяет улучшить координацию движений и балансПозволяет избежать травмКомпактный и легкий (вес – 150 грамм)Простая конструкция требует только наличия двери, крючка или штангиПроизводство: Россия