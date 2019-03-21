Балетки белые

Описание товара

Цвет белый.Размеры 22-40 (маломерят примерно на 1-1,5 размера)Балетки для танцев - удобная тканевая обувь для танцевальных и спортивных занятий. Балетки имеют шнуровки, фиксирующие стопу, благодаря которым они плотно закреплены на ноге и не слетают во время тренировок. Гибкая тонкая подошва балетки повторяет контуры стопы, поэтому заниматься в них комфортно, т. к стопа находится в естественном положении. Балетки под носком и пяткой оснащены специальными вшитыми кожаными вкладками, которые снижают нагрузку на стопу и пальцы ног.