НС синтетическое моторное масло LIQUI MOLY Special Tec AA 5W 20 1л

Описание товара

Рекомендуется для автомобилей Honda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Daihatsu, Hyundai, Kia, Isuzu, Suzuki, Toyota, Subaru, Ford, Chrysler, GM.

Современное HC-синтетическое энергосберегающее моторное масло, специально для всесезонного использования в двигателях американских и азиатских автомобилей. Благодаря классу вязкости 5W-20 данное масло отлично подходит для новейших двигателей Honda, произведенных для японского и американского рынков. Соответствия и допуски: Допуск: -API: SN -ILSAC: GF-5

Соответствие: -Chrysler: MS-6395 -Ford: WSS-M2C 945-A/WSS-M2C 925-A/WSS-M2C 930-A -GM: GM -Daihatsu: Daihatsu -Honda: Honda -Hyundai: Hyundai -Kia: Kia -Isuzu: Isuzu -Mazda: Mazda -Mitsubishi: Mitsubishi -Nissan: Nissan -Suzuki: Suzuki -Toyota: Toyota -Subaru: Subaru