Колготки на ботинок, ProStyle, 6 10 лет

Описание товара

Колготки для выступлений ProStyle c чехлом на ботинок и застежкой под конек. Волокно, из которого изготовлены колготки, прекрасно отводит влагу и быстро сохнет. Колготки нежные, гладкие на ощупь и не вызывают раздражения кожи. Эластичный поясок не скатывается и остается незаметным под одеждой.Колготки на ботинок, крепление пластиковые застежки, 80 DenТехнология 3D Lycra ― эластичные поддерживающие колготки с распределенным давлением.Предлагаемые размеры : 2-6, 6-10, 10-14.Состав: 92% Meryl® нейлон, 8% лайкра