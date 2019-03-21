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              BEGETON | ART
              Добавлено 21.03.2019
              2 500 000

              Камаз 65222 2011 гв

              Телефон
              +79375264293
              Продавец
              Автотэл
              0
              Описание товара
              Камаз 65222 2011 гвВ наличии, продажа от собственника! В отличном состоянии, после капитального ремонтаДвигатель 740.51 360 лсКпп Zf 16Раздатка Zf Мосты мадараСоберем любой камаз под заказ.Переоборудуем документально. Сортиментовоз, лесовоз, кму, гму, сельхозник, зерновозГарантия!
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