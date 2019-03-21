Камаз 65222 2011 гв

Описание товара

Камаз 65222 2011 гвВ наличии, продажа от собственника! В отличном состоянии, после капитального ремонтаДвигатель 740.51 360 лсКпп Zf 16Раздатка Zf Мосты мадараСоберем любой камаз под заказ.Переоборудуем документально. Сортиментовоз, лесовоз, кму, гму, сельхозник, зерновозГарантия!