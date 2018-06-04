Минеральное моторное масло Liqui Moly Touring High Tech 15W 40 5л

Описание товара

Отвечает требованиям международных классификаций моторных масел как для дизельных, так и для бензиновых двигателей. Отлично подходит для дизельных двигателей тяжелой техники европейских производителей, а также современных поколений российских грузовиков.

Минеральное моторное масло для использования смешанных парках техники, рассчитанной на использование универсальных масел. Масло гарантирует надежную защиту от износа. Соответствия и допуски: Допуск: -API: CF/CG-4/SL -ACEA: A3/B4/E2 -Caterpillar: TO-2 -Mack: EO-L -MAN: M 3275-1 -MB: 228.3/229.1 -Volvo: VDS -Allison: C-4

Соответствие: -MTU: Typ 2 -PSA: B71 2295