Камаз самосвал 20м3 6520

Описание товара

Продам КамАЗа 6520 2011 г. в отличном состоянии без влажений сел и в работу. Летом делали капремонт двигателя, замена сцепления , установлен новый гидроцилиндр подема кузова, редуктора после капремонта, новые тормозные колодки и барабаны, новые балансиры ,кабина на амортизаторах , рома целая без сварке , новое лобовое стекло , масло тотоль ,форсунки после ремонта ,установленно отопитель салона самара -3. Установлено система глонасс датчик слижения топливо. Новые АКБ . Автомобиль находиться в работе. Причина продажи обновления автопарка. Все вопросы по телефону. Торг .