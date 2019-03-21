Велотренажер для детей с дцп

Велосипед-тренажер для детей больных ДЦП, заболеваниями опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы.
Уникальный по функциональным возможностям трехколесный велосипед для детей с заболеванием центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Для детей с церебральным параличом движение крайне важно, оно поддерживает тонус организма и дает возможность тренировать чувство равновесия. Велосипеды для детей с ДЦП помогают восстанавливать двигательные функции ног, укреплять костный скелет и мышцы ребенка. улучшается кровоток, развивается правильная осанка, гибкости суставов, укрепления мышц ног, живота и спины, улучшения дыхательной функции, общего физического развития и жизнедеятельности ребенка.
В стандартную комплектацию специализированного велосипеда входят:
- Ортопедическое сиденье
- Родительская ручка
- Спинка для тела + пояс для фиксации тела
- Крепления для рук и ног
На рост 90 - 115 см, Длина ножки от 40 см
Радиус колес ― 14"
Размеры велосипеда: Длина ― 110 см; Ширина ― 65 см, Высота ― 75 см
Вес в полной комплектации ― 17 кг; Вес ребенка до 50 кг
Габариты коробки : 100*50*45 см
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