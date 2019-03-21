Велотренажер для детей с дцп

Описание товара

Велосипед-тренажер для детей больных ДЦП, заболеваниями опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы.

Уникальный по функциональным возможностям трехколесный велосипед для детей с заболеванием центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Для детей с церебральным параличом движение крайне важно, оно поддерживает тонус организма и дает возможность тренировать чувство равновесия. Велосипеды для детей с ДЦП помогают восстанавливать двигательные функции ног, укреплять костный скелет и мышцы ребенка. улучшается кровоток, развивается правильная осанка, гибкости суставов, укрепления мышц ног, живота и спины, улучшения дыхательной функции, общего физического развития и жизнедеятельности ребенка.





В стандартную комплектацию специализированного велосипеда входят:

- Ортопедическое сиденье

- Родительская ручка

- Спинка для тела + пояс для фиксации тела

- Крепления для рук и ног





На рост 90 - 115 см, Длина ножки от 40 см

Радиус колес ― 14"

Размеры велосипеда: Длина ― 110 см; Ширина ― 65 см, Высота ― 75 см

Вес в полной комплектации ― 17 кг; Вес ребенка до 50 кг

Габариты коробки : 100*50*45 см





✅ Доставка по всей России и СНГ !!!

✅ Оплата по прибытию !!!

✅ Гарантия качества !!!

✅ Бесплатная консультация !!!

✅ Возможность использования круглый год !!!

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✅ Разбор и сборка велосипеда без применения специального инструмента.

✅ Набор ключей в подарок каждому покупателю.





☎ 8-929-313-40-13

наш сайт: www.dcp-velo.ru

почта: dcp-velo@mail.ru

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