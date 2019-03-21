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              BEGETON | ART
              Добавлено 21.03.2019
              25 000

              Велотренажер для детей с дцп

              Телефон
              89293134013
              Продавец
              ООО Надежда
              0
              Описание товара

              Велосипед-тренажер для детей больных ДЦП, заболеваниями опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы. 

              Уникальный по функциональным возможностям трехколесный велосипед для детей с заболеванием центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Для детей с церебральным параличом движение крайне важно, оно поддерживает тонус организма и дает возможность тренировать чувство равновесия. Велосипеды для детей с ДЦП помогают восстанавливать двигательные функции ног, укреплять костный скелет и мышцы ребенка. улучшается кровоток, развивается правильная осанка, гибкости суставов, укрепления мышц ног, живота и спины, улучшения дыхательной функции, общего физического развития и жизнедеятельности ребенка. 


              В стандартную комплектацию специализированного велосипеда входят:

              - Ортопедическое сиденье

              - Родительская ручка

              - Спинка для тела + пояс для фиксации тела

              - Крепления для рук и ног


              На рост 90 - 115 см, Длина ножки от 40 см 

              Радиус колес ― 14"

              Размеры велосипеда: Длина ― 110 см;  Ширина ― 65 см, Высота ― 75 см

              Вес в полной комплектации ― 17 кг; Вес ребенка до 50 кг

              Габариты коробки : 100*50*45 см 


              ✅ Доставка по всей России и СНГ !!!

              ✅ Оплата по прибытию !!!

              ✅ Гарантия качества !!!

              ✅ Бесплатная консультация !!!

              ✅ Возможность использования круглый год !!!

              ✅ Самое лучшее предложение среди всех производителей !!!

              ✅ Разбор и сборка велосипеда без применения специального инструмента. 

              ✅ Набор ключей в подарок каждому покупателю. 


              ☎ 8-929-313-40-13

              наш сайт: www.dcp-velo.ru

              почта: dcp-velo@mail.ru

              OK: https://ok.ru/dcpvelo

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