Велотренажер для детей с дцп

Описание товара

Велосипед-тренажер для детей больных ДЦП, заболеваниями опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы.

Уникальный по функциональным возможностям трехколесный велосипед для детей с заболеванием центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Используют в лечебно- профилактических учреждениях, санаториях, реабилитационных центрах. Для детей с церебральным параличом движение крайне важно, оно поддерживает тонус организма и дает возможность тренировать чувство равновесия. Велосипеды для детей с ДЦП помогают восстанавливать двигательные функции ног, укреплять костный скелет и мышцы ребенка. улучшается кровоток, развивается правильная осанка, гибкости суставов, укрепления мышц ног, живота и спины, улучшения дыхательной функции, общего физического развития и жизнедеятельности ребенка. Специальные велосипеды для инвалидов созданы с учетом всех особенностей заболеваний, на них удобно кататься, при движении они сохраняют баланс равновесия. При катании и подвижности дети чувствуют себя лучше, так как все системы организма начинают активно работать. Трехколесный велосипед можно использовать как стационарный тренажер для ног, используется как в домашних условиях, так и на улице. Прогулки на велосипедах позволяют ребенку с ДЦП почувствовать себя таким же, как все, кататься вместе с детьми, знакомиться и социально развиваться. Дети испытывают много радости и эмоций от подвижных тренировок на велосипеде, которые могут заменять подвижные игры. Велосипед-тренажер для детей больных ДЦП изготавливается по индивидуальному заказу, конкретно под точный рост ребёнка и длину ноги ребенка от паха до пятки. Это делается для того чтобы он прослужил Вам как можно долго.





В стандартную комплектацию специализированного велосипеда входят:

- Ортопедическое сиденье

- Родительская ручка

- Спинка для тела + пояс для фиксации тела

- Крепления для рук и ног





На рост: 100-120 см, Длина ножки: от 45 см

Размеры велосипеда: Длина - 120 см; Ширина - 70 см; Высота - 80 см.

Вес в полной комплектации - 18 кг; Вес ребенка до 45 кг.

Габариты коробки : 100*50*45 см

Гарантия: 1 год





✅ Доставка по всей России и СНГ !!!

✅ Оплата по прибытию !!!

✅ Гарантия качества !!!

✅ Бесплатная консультация !!!

✅ Возможность использования круглый год !!!

✅ Самое лучшее предложение среди всех производителей !!!

✅ Разбор и сборка велосипеда без применения специального инструмента.

✅ Набор ключей в подарок каждому покупателю.





☎ 8-929-313-40-13

наш сайт: www.dcp-velo.ru

почта: dcp-velo@mail.ru

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