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              BEGETON | ART
              Добавлено 21.03.2019
              27 000

              Велотренажер для детей с дцп

              Телефон
              89293134013
              Продавец
              ООО Надежда
              0
              Описание товара

              Велосипед-тренажер для детей больных ДЦП, заболеваниями опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы. 

              Уникальный по функциональным возможностям трехколесный велосипед для детей с заболеванием центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Используют в лечебно- профилактических учреждениях, санаториях, реабилитационных центрах. Для детей с церебральным параличом движение крайне важно, оно поддерживает тонус организма и дает возможность тренировать чувство равновесия. Велосипеды для детей с ДЦП помогают восстанавливать двигательные функции ног, укреплять костный скелет и мышцы ребенка. улучшается кровоток, развивается правильная осанка, гибкости суставов, укрепления мышц ног, живота и спины, улучшения дыхательной функции, общего физического развития и жизнедеятельности ребенка. Специальные велосипеды для инвалидов созданы с учетом всех особенностей заболеваний, на них удобно кататься, при движении они сохраняют баланс равновесия. При катании и подвижности дети чувствуют себя лучше, так как все системы организма начинают активно работать. Трехколесный велосипед можно использовать как стационарный тренажер для ног, используется как в домашних условиях, так и на улице. Прогулки на велосипедах позволяют ребенку с ДЦП почувствовать себя таким же, как все, кататься вместе с детьми, знакомиться и социально развиваться. Дети испытывают много радости и эмоций от подвижных тренировок на велосипеде, которые могут заменять подвижные игры. Велосипед-тренажер для детей больных ДЦП изготавливается по индивидуальному заказу, конкретно под точный рост ребёнка и длину ноги ребенка от паха до пятки. Это делается для того чтобы он прослужил Вам как можно долго.


              В стандартную комплектацию специализированного велосипеда входят:

              - Ортопедическое сиденье

              - Родительская ручка

              - Спинка для тела + пояс для фиксации тела

              - Крепления для рук и ног


              На рост: 100-120 см, Длина ножки: от 45 см 

              Размеры велосипеда: Длина - 120 см; Ширина - 70 см; Высота - 80 см.

              Вес в полной комплектации - 18 кг; Вес ребенка до 45 кг.

              Габариты коробки : 100*50*45 см

              Гарантия: 1 год 


              ✅ Доставка по всей России и СНГ !!!

              ✅ Оплата по прибытию !!!

              ✅ Гарантия качества !!!

              ✅ Бесплатная консультация !!!

              ✅ Возможность использования круглый год !!!

              ✅ Самое лучшее предложение среди всех производителей !!!

              ✅ Разбор и сборка велосипеда без применения специального инструмента. 

              ✅ Набор ключей в подарок каждому покупателю. 


              ☎ 8-929-313-40-13

              наш сайт: www.dcp-velo.ru

              почта: dcp-velo@mail.ru

              OK: https://ok.ru/dcpvelo

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