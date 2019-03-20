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              BEGETON | ART
              Добавлено 20.03.2019
              310 000

              KIA Rio, 2010

              Телефон
              +78003331164
              Продавец
              Победа Финанс
              0
              Описание товара
              Место осмотра: Свердловская область, Екатеринбург, Красноармейская улица, 10
              Марка: KIA
              Модель: Rio
              Год выпуска: 2010
              Тип кузова: седан
              Количество дверей: 4
              Поколение: iI рестайлинг (2009—2011)
              Тип двигателя: бензин
              Привод: передний
              Коробка передач: автомат
              Модификация: 1.4 AT (97 л.с.)
              Комплектация: luxe
              Пробег: 159000 км
              Состояние: не битый
              Владельцев по ПТС: 2
              VIN или номер кузова: KNADH411*A6****37
              Цвет: бежевый
              Руль: левый ВНИМАНИЕ, РАСПРОДАЖА !!! 
              Лизинговая компания"Победа Финанс" распродает свой автопарк по остаточной стоимости !!!
              КИА РИО 2010 г. в. Юридически абсолютно чистая. 2 хозяина по ПТС, с 2013 г. один хозяин! VIN: KNADH411BA6688137
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