KIA Rio, 2010

Описание товара

Место осмотра: Свердловская область, Екатеринбург, Красноармейская улица, 10

Марка: KIA

Модель: Rio

Год выпуска: 2010

Тип кузова: седан

Количество дверей: 4

Поколение: iI рестайлинг (2009—2011)

Тип двигателя: бензин

Привод: передний

Коробка передач: автомат

Модификация: 1.4 AT (97 л.с.)

Комплектация: luxe

Пробег: 159000 км

Состояние: не битый

Владельцев по ПТС: 2

VIN или номер кузова: KNADH411*A6****37

Цвет: бежевый

Руль: левый ВНИМАНИЕ, РАСПРОДАЖА !!!

Лизинговая компания"Победа Финанс" распродает свой автопарк по остаточной стоимости !!!

КИА РИО 2010 г. в. Юридически абсолютно чистая. 2 хозяина по ПТС, с 2013 г. один хозяин! VIN: KNADH411BA6688137