KIA Rio, 2010

Место осмотра: Свердловская область, Екатеринбург, Красноармейская улица, 10 Марка: KIA Модель: Rio Год выпуска: 2010 Тип кузова: седан Количество дверей: 4 Поколение: iI рестайлинг (2009—2011) Тип двигателя: бензин Привод: передний Коробка передач: автомат Модификация: 1.4 AT (97 л.с.) Комплектация: luxe Пробег: 159000 км Состояние: не битый Владельцев по ПТС: 2 VIN или номер кузова: KNADH411*A6****37 Цвет: бежевый Руль: левый ВНИМАНИЕ, РАСПРОДАЖА !!! Лизинговая компания"Победа Финанс" распродает свой автопарк по остаточной стоимости !!! КИА РИО 2010 г. в. Юридически абсолютно чистая. 2 хозяина по ПТС, с 2013 г. один хозяин! VIN: KNADH411BA6688137