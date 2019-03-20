Volkswagen Polo, 2015

Описание товара

Место осмотра: Краснодар, улица Красных Партизан, 247

Марка: Volkswagen

Модель: Polo

Год выпуска: 2015

Тип кузова: седан

Количество дверей: 4

Поколение: v (2009—2015)

Тип двигателя: бензин

Привод: передний

Коробка передач: механика

Модификация: 1.6 MPI MT (105 л.с.)

Комплектация: highline

Пробег: 108000 км

Состояние: не битый

Владельцев по ПТС: 2

VIN или номер кузова: XW8ZZZ61*FG****10

Цвет: серебряный

Руль: левый ВНИМАНИЕ, РАСПРОДАЖА !!!

Лизинговая компания"Победа Финанс" распродает свой автопарк по остаточной стоимости !!!

Фольксваген Поло 2015 г. в. Юридически абсолютно чистая. 2 хозяина по ПТС. В ДТП не участвовала. Номера У080ОУ в подарок. VIN: XW8ZZZ61ZFG039710