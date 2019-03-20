Volkswagen Polo, 2015

Место осмотра: Краснодар, улица Красных Партизан, 247 Марка: Volkswagen Модель: Polo Год выпуска: 2015 Тип кузова: седан Количество дверей: 4 Поколение: v (2009—2015) Тип двигателя: бензин Привод: передний Коробка передач: механика Модификация: 1.6 MPI MT (105 л.с.) Комплектация: highline Пробег: 108000 км Состояние: не битый Владельцев по ПТС: 2 VIN или номер кузова: XW8ZZZ61*FG****10 Цвет: серебряный Руль: левый ВНИМАНИЕ, РАСПРОДАЖА !!! Лизинговая компания"Победа Финанс" распродает свой автопарк по остаточной стоимости !!! Фольксваген Поло 2015 г. в. Юридически абсолютно чистая. 2 хозяина по ПТС. В ДТП не участвовала. Номера У080ОУ в подарок. VIN: XW8ZZZ61ZFG039710