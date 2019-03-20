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              BEGETON | ART
              Добавлено 20.03.2019
              485 000

              Volkswagen Polo, 2015

              Телефон
              +78003331164
              Продавец
              Победа Финанс
              0
              Описание товара
              Место осмотра: Краснодар, улица Красных Партизан, 247
              Марка: Volkswagen
              Модель: Polo
              Год выпуска: 2015
              Тип кузова: седан
              Количество дверей: 4
              Поколение: v (2009—2015)
              Тип двигателя: бензин
              Привод: передний
              Коробка передач: механика
              Модификация: 1.6 MPI MT (105 л.с.)
              Комплектация: highline
              Пробег: 108000 км
              Состояние: не битый
              Владельцев по ПТС: 2
              VIN или номер кузова: XW8ZZZ61*FG****10
              Цвет: серебряный
              Руль: левый ВНИМАНИЕ, РАСПРОДАЖА !!! 
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              Фольксваген Поло 2015 г. в. Юридически абсолютно чистая. 2 хозяина по ПТС. В ДТП не участвовала. Номера У080ОУ в подарок. VIN: XW8ZZZ61ZFG039710
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