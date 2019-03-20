Land Rover Range Rover Sport, 2007

Описание товара

Место осмотра: Краснодар, улица Красных Партизан, 247

Марка: Land Rover

Модель: Range Rover Sport

Год выпуска: 2007

Тип кузова: внедорожник

Количество дверей: 5

Поколение: i (2005—2009)

Тип двигателя: бензин

Привод: полный

Коробка передач: автомат

Модификация: 4.2 S/C AT (390 л.с.)

Комплектация: s/C

Пробег: 132000 км

Состояние: не битый

Владельцев по ПТС: 3

VIN или номер кузова: SALLSAA3*8A****06

Цвет: красный

Руль: левый ВНИМАНИЕ, РАСПРОДАЖА !!!

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Range Rover Sport 2007 г. в. Комплектация: SuperCharged. Юридически абсолютно чистая.

В ДТП не участвовала. С 2015 г. один хозяин. По кузову есть незначительные коцки, технически без нареканий.