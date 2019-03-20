Land Rover Range Rover Sport, 2007

Место осмотра: Краснодар, улица Красных Партизан, 247 Марка: Land Rover Модель: Range Rover Sport Год выпуска: 2007 Тип кузова: внедорожник Количество дверей: 5 Поколение: i (2005—2009) Тип двигателя: бензин Привод: полный Коробка передач: автомат Модификация: 4.2 S/C AT (390 л.с.) Комплектация: s/C Пробег: 132000 км Состояние: не битый Владельцев по ПТС: 3 VIN или номер кузова: SALLSAA3*8A****06 Цвет: красный Руль: левый ВНИМАНИЕ, РАСПРОДАЖА !!! Лизинговая компания"Победа Финанс" распродает свой автопарк по остаточной стоимости !!! Range Rover Sport 2007 г. в. Комплектация: SuperCharged. Юридически абсолютно чистая. В ДТП не участвовала. С 2015 г. один хозяин. По кузову есть незначительные коцки, технически без нареканий.