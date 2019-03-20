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              BEGETON | ART
              Добавлено 20.03.2019
              599 000

              Land Rover Range Rover Sport, 2007

              Телефон
              +78003331164
              Продавец
              Победа Финанс
              0
              Описание товара
              Место осмотра: Краснодар, улица Красных Партизан, 247
              Марка: Land Rover
              Модель: Range Rover Sport
              Год выпуска: 2007
              Тип кузова: внедорожник
              Количество дверей: 5
              Поколение: i (2005—2009)
              Тип двигателя: бензин
              Привод: полный
              Коробка передач: автомат
              Модификация: 4.2 S/C AT (390 л.с.)
              Комплектация: s/C
              Пробег: 132000 км
              Состояние: не битый
              Владельцев по ПТС: 3
              VIN или номер кузова: SALLSAA3*8A****06
              Цвет: красный
              Руль: левый ВНИМАНИЕ, РАСПРОДАЖА !!! 
              Лизинговая компания"Победа Финанс" распродает свой автопарк по остаточной стоимости !!!
              Range Rover Sport 2007 г. в. Комплектация: SuperCharged. Юридически абсолютно чистая.
              В ДТП не участвовала. С 2015 г. один хозяин. По кузову есть незначительные коцки, технически без нареканий.
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