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              BEGETON | ART
              Добавлено 20.03.2019
              660 000

              Mercedes-Benz M-класс, 2010

              Телефон
              +78003331164
              Продавец
              Победа Финанс
              0
              Описание товара
              Место осмотра: Екатеринбург, Свердловская область, Красноармейская улица, 10
              Марка: Mercedes-Benz
              Модель: M-класс
              Год выпуска: 2010
              Тип кузова: внедорожник
              Количество дверей: 5
              Поколение: w164 рестайлинг (2008—2011)
              Тип двигателя: бензин
              Привод: полный
              Коробка передач: автомат
              Модификация: mL 350 3.5 4MATIC 7G-Tronic (272 л.с.)
              Комплектация: grand Edition
              Пробег: 189000 км
              Состояние: не битый
              Владельцев по ПТС: 4+
              VIN или номер кузова: WDC16418*1A****73
              Цвет: чёрный
              Руль: левый ВНИМАНИЕ, РАСПРОДАЖА !!! 
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              Мерседес-бенц МЛ 350 2010 г. Юридически абсолютно чистая.
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