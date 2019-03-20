Mercedes-Benz M-класс, 2010

Место осмотра: Екатеринбург, Свердловская область, Красноармейская улица, 10 Марка: Mercedes-Benz Модель: M-класс Год выпуска: 2010 Тип кузова: внедорожник Количество дверей: 5 Поколение: w164 рестайлинг (2008—2011) Тип двигателя: бензин Привод: полный Коробка передач: автомат Модификация: mL 350 3.5 4MATIC 7G-Tronic (272 л.с.) Комплектация: grand Edition Пробег: 189000 км Состояние: не битый Владельцев по ПТС: 4+ VIN или номер кузова: WDC16418*1A****73 Цвет: чёрный Руль: левый ВНИМАНИЕ, РАСПРОДАЖА !!! Лизинговая компания"Победа Финанс" распродает свой автопарк по остаточной стоимости !!! Мерседес-бенц МЛ 350 2010 г. Юридически абсолютно чистая.