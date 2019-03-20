Mercedes-Benz M-класс, 2010

Описание товара

Место осмотра: Екатеринбург, Свердловская область, Красноармейская улица, 10

Марка: Mercedes-Benz

Модель: M-класс

Год выпуска: 2010

Тип кузова: внедорожник

Количество дверей: 5

Поколение: w164 рестайлинг (2008—2011)

Тип двигателя: бензин

Привод: полный

Коробка передач: автомат

Модификация: mL 350 3.5 4MATIC 7G-Tronic (272 л.с.)

Комплектация: grand Edition

Пробег: 189000 км

Состояние: не битый

Владельцев по ПТС: 4+

VIN или номер кузова: WDC16418*1A****73

Цвет: чёрный

Руль: левый ВНИМАНИЕ, РАСПРОДАЖА !!!

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Мерседес-бенц МЛ 350 2010 г. Юридически абсолютно чистая.