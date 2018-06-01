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              BEGETON | ART
              Добавлено 01.06.2018
              2 555 000

              Квартира

              Ссылка на сайт продавца
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              Телефон
              89029587880
              Ключевые слова:
              квартира
              Продавец
              ЖК Снегири
              0
              Описание товара

              Новый кирпичный дом (сдача II квартал 2018г) в динамично-развивающемся перспективном мкр. «Солнечный».

              УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА!

              Отделка:

              - линолеум под плинтус;

              - обои с рисунком нейтральных тонов;

              - санузел: пол- кафельная плитка, полный комплект сантехники;

              - окна пластиковые;

              - межкомнатная двери;

              Благоустроенный двор (детские игровые комплексы, спортивные площадки, зоны отдыха), места для парковки. Улучшенная отделка лифтового холла и мест общего пользования. Лифт – грузопассажирский, пассажирский. Квартира подходит под ипотеку и мат. капитал.

              В подарок - уже развитая инфраструктура, удобная транспортная развязка, близость бизнес - центра города (мкр. Взлетка, мкрн.Северный), доступность крупных торговых центров и кафе, а также новый спортивный комплекс и стадион «Солнечный», школы, детские сады и множества других социально -значимых объектов.

              Квартира приобретенная в ЖК «Снегири» - это выгодный вариант для долгосрочного вложения денег!!!

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