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              BEGETON | ART
              Добавлено 20.03.2019
              17 000

              Шина пневматическая 12.5/80-18 PR14 Petlas-Турция

              Телефон
              +79385031515
              Продавец
              ПСТ
              0
              Описание товара
              Слойность PR14
              Диск W9, 11.00
              Камера бескамерная шина
              Вес 40 кг
              Ширина 308 мм
              Наружн. диам. 987 мм
              Рек. давление 4.5 бар
              Макс. нагрузка 10 км/ч 3750 кг
              15 км/ч 3390 кг
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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