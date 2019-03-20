Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 20.03.2019
              6 300

              5.00-8 Цельнолитая шина(3.00) advance econova

              Телефон
              +79385031515
              Продавец
              ПСТ
              0
              Описание товара
              Диск 3.00-8
              Вес 15.9 кг
              Ширина 124 мм
              Наружн. диам. 443 мм
              Макс. нагрузка, 25 км/ч ведущее колесо 1415 кг
              рулевое колесо 1090 кг
              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store