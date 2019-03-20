Рюкзак кожаный рыжий 390 3

Описание товара

Рюкзак выполнен из 100% цельной натуральной кожи. Производство Россия. ООО" Варвара"Размеры: высота: 30 ширина: 28 глубина: 15Одно отделение .Два внутренних и два внешних кармана .Застежка клапан .