Cумка женская PK 521 шоколад

Описание товара

Сумка женская Оливи, мягкая на одной ручке. Формат А4. Одно отделение на молнии. Задняя стенка: карман на молнии. Внутри: карман на молнии, открытый карман, карман для мобильного телефона. Габариты: ширина- 33