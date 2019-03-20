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              BEGETON | ART
              Добавлено 20.03.2019
              2 200

              Cумка женская натуральная замша 1289 черная

              Телефон
              +79044360956
              Продавец
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              Описание товара
              Сумка женская натуральная(кожа) замшаРазмеры:38 x 30 x 13 см.Производство:РоссияМатериал верха:Кожа иск PU/КожаНатЦвет:ЧерныйУпаковка:ПакетВысота ручки:22Пол:ЖПроизводитель:Золото-GeraВес изделия 560 гр
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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