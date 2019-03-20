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              BEGETON | ART
              Добавлено 20.03.2019
              13 000

              Специализированный снегокат для детей с дцп

              Телефон
              +79293134013
              Продавец
              ООО Надежда
              0
              Описание товара
              Наша компания ООО"Надежда" хотела бы вам продемонстрировать нашу модель спец. снегоката"Лариум" для занятий и прогулок на свежем воздухе с вашим ребенком. Снегокат"Лариум" в стандартной комплектации оснащен креплениями ступни, и регулируемой спинкой с поясом для тела, для фиксации и комфортных поездок на свежем воздухе. 
              Так же у спец. снегоката есть доп.опции: 
              - 3 вида руля ( велосипедный, овальный, стандартный) 
              - 2 вида спинки ( специальная и стандартная) 
              - крепления рук 
              - родительская ручка 
              - абдуктор 
              В зависимости от комплектации стоимость варьируется от 13 до 19 тыс.руб. Доставка по всей России и СНГ. Гарантия качества. Возможность беспроцентной рассрочки. 
              Специализированный снегокат"Лариум" подарит бурю эмоций для вас и вашего ребенка. Ведь движение и прогулки крайне важны, особенно для особых деток. 
              Более подробную информацию можно узнать по телефону/

              Габариты: 1080*480*400 мм
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