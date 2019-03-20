Специализированный снегокат для детей с дцп

Описание товара

Наша компания ООО"Надежда" хотела бы вам продемонстрировать нашу модель спец. снегоката"Лариум" для занятий и прогулок на свежем воздухе с вашим ребенком. Снегокат"Лариум" в стандартной комплектации оснащен креплениями ступни, и регулируемой спинкой с поясом для тела, для фиксации и комфортных поездок на свежем воздухе.

Так же у спец. снегоката есть доп.опции:

- 3 вида руля ( велосипедный, овальный, стандартный)

- 2 вида спинки ( специальная и стандартная)

- крепления рук

- родительская ручка

- абдуктор

В зависимости от комплектации стоимость варьируется от 13 до 19 тыс.руб. Доставка по всей России и СНГ. Гарантия качества. Возможность беспроцентной рассрочки.

Специализированный снегокат"Лариум" подарит бурю эмоций для вас и вашего ребенка. Ведь движение и прогулки крайне важны, особенно для особых деток.

Более подробную информацию можно узнать по телефону/



Габариты: 1080*480*400 мм