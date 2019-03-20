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              BEGETON | ART
              Добавлено 20.03.2019
              150

              Перепелки горячего копчения

              Телефон
              8(967)9754628
              Ключевые слова:
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              Продавец
              ООО Гастроном
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              Описание товара

              Копченые перепела - это изысканный деликатес, который манит золотистым цветом и приятным запахом. Для приготовления мы используем перепелов выращенных на фермерском хозяйстве в Ленинградской области! Важным отличием перепелов, поставляемых фермерами является то, что они вскормлены только натуральными кормами без каких либо химических добавок и антибиотиков! К Вам они попадут на стол приготовленные по особому рецепту нашего шефа.

              Коптим на ольхе, без добавления химии, консервантов и искусственного дыма!

              Заказывая копченых перепелов у нас, Вы можете быть уверены что покупаете экологически чистый продукт!

              Минимальный заказ 4 шт. Вес 1 шт ~200 гр


              Есть доставка по Санкт-Петербургу.

              ФОТО РАЗМЕЩЕНО НАШЕ

              Цена указана за 100 гр

              Приглашаем к сотрудничеству банкетные залы, бары, рестораны. Для Вас оптовая цена

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