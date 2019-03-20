Перепелки горячего копчения

Описание товара

Копченые перепела - это изысканный деликатес, который манит золотистым цветом и приятным запахом. Для приготовления мы используем перепелов выращенных на фермерском хозяйстве в Ленинградской области! Важным отличием перепелов, поставляемых фермерами является то, что они вскормлены только натуральными кормами без каких либо химических добавок и антибиотиков! К Вам они попадут на стол приготовленные по особому рецепту нашего шефа.

Коптим на ольхе, без добавления химии, консервантов и искусственного дыма!

Заказывая копченых перепелов у нас, Вы можете быть уверены что покупаете экологически чистый продукт!

Минимальный заказ 4 шт. Вес 1 шт ~200 гр





Есть доставка по Санкт-Петербургу.

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Цена указана за 100 гр

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