Описание товара

Осетр горячего копчения – это вкусный и полезный деликатес для Вашего праздничного застолья . Красиво разложенная на большом блюде, украшенная зеленью и овощами она будут смотреться ярко и привлекательно. С таким блюдом вы приятно удивите своих друзей , коллег и близких. Ведь осетр во все времена считалась царской рыбой, ее мясо питательное и очень вкусное.

Готовим по предварительному заказу, в день доставки. В производстве используем свежую рыбу, морскую соль и натуральный ольховый дым. Готовим в настоящей коптильне на дровах. В нашей продукции нет консервантов и усилителей вкуса.

Цена указана за 100 гр.

Приглашаем к сотрудничеству интернет и розничные магазины, банкетные залы и рестораны.Для Вас оптовая цена.





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