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              BEGETON | ART
              Добавлено 20.03.2019
              250

              Осетр горячего копчения

              Телефон
              +7(967)9754628
              Ключевые слова:
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              Продавец
              ООО Гастроном
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              Описание товара

              Осетр горячего копчения – это вкусный и полезный деликатес для Вашего праздничного застолья . Красиво разложенная на большом блюде, украшенная зеленью и овощами она будут смотреться ярко и привлекательно. С таким блюдом вы приятно удивите своих друзей , коллег и близких. Ведь осетр во все времена считалась царской рыбой, ее мясо питательное и очень вкусное.

              Готовим по предварительному заказу, в день доставки. В производстве используем свежую рыбу, морскую соль и натуральный ольховый дым. Готовим в настоящей коптильне на дровах. В нашей продукции нет консервантов и усилителей вкуса.

              Цена указана за 100 гр.

              Приглашаем к сотрудничеству интернет и розничные магазины, банкетные залы и рестораны.Для Вас оптовая цена.


              Фото размещено наше

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