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              BEGETON | ART
              Добавлено 20.03.2019
              300

              Процессоры AMD

              Телефон
              +79502767171
              Продавец
              Админ.Ко
              0
              Описание товара
              Процессор AMD Athlon 64 X2 1.8 Ghz S1g1 (amdtk55hax4dc) 700
              Процессор AMD Athlon 64 X2 QL-60 Socket S1g2 (amql60dam22gg) 500
              Процессор AMD Athlon 64 X2 QL-65 2.1 Ghz S1g2 (amql65dam22gg) 700
              Процессор AMD Athlon II Dual-Core 2.1 Ghz Socket S1g4 (amp320sgr22gm) 500
              Процессор AMD Athlon II Dual-Core 2.2 GHz Socket S1g4 (AMP340SGR22GM) 600
              Процессор AMD Athlon II Dual-Core 2.3 GHz Socket S1g4 (AMP360SGR22GM) 400
              Процессор AMD Athlon II Dual-Core Mobile M320 2.1GHz Socket S1 (S1g3) (AMM320DBO22GQ) 600
              Процессор AMD Athlon II P340 Socket S1g4 (AMP340SGR22GM) 400
              Процессор AMD Phenom II Quad-Core 2.0GHz N930 (HMN930DCR42GM) 1 500
              Процессор AMD Phenom II Triple-Core 2.1GHz Socket S1g4 (HMN830DCR32GM) 1 000
              Процессор AMD Phenom II Triple-Core Mobile P840 1.9GHz (Socket S1g4) -(HMP840SGR32GM) 1 000
              Процессор AMD Turion 64 X2 Socket S1g1 (TMDTL50HAX4CT) 400
              Процессор AMD Turion 64 X2 Socket S1g1 (TMDTL58HAX5DM) 400
              Процессор AMD Turion 64 X2 Socket S1g1 (TMDTL60HAX5DC) 300
              Процессор AMD Turion 64 X2 Socket S1g2 (TMRM72DAM22GG) 400
              Процессор AMD Turion II Dual-Core 2.0 Ghz S1g3 (amm300db022gq) 800
              Процессор AMD Turion II Dual-Core 2.0 Ghz S1g3 (amm340db022gq) 800
              Процессор AMD Turion II Dual-Core 2.3 Ghz S1g3 (tmm520db022gq) 1 000
              Процессор AMD Turion X2 Ultra Dual-Core ZM-80 (Socket S1g2) (TMZM80DAM23GG) 800
              Процессор AMD Turion X2 Ultra Dual-Core ZM-84 (Socket S1g2) (TMZM84DAM23GG) 1 000
              Процессор AMD V Series V120 2.2Ghz Socket S1g4 (VMV120SGR12GM) 300
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