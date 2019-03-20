Заполните обязательные поля вашего профиля.
Перейти в личный кабинет.
Выберите город
Выбрать местоположение
Частным лицам
Создать аккаунт
Разместить объявление
Разместить резюме
Найти товар или услугу
Найти работу
Оставить отзыв о компании
Компаниям и предпринимателям
Создать профиль компании
Разместить товары и услуги
Опубликовать вакансии
Найти сотрудников
Взаимодействовать с клиентами
Помощь
#Намневсёравно
Регистрация
Вход
Вход
Вход
Регистрация
Выберите город
Выбрать местоположение
Торговая площадка
Частные объявления
Работа
Компании
Персоны
Скидки и акции
Помощь
О сайте
COVID-19
#Намневсёравно
Загрузка меню
показать всё
Найти
Вход
Регистрация
Выберите город
Выбрать местоположение
Торговая площадка
Частные объявления
Работа
Компании
Персоны
Скидки и акции
Помощь
О сайте
COVID-19
#Намневсёравно
Загрузка меню
показать всё
Узнать больше о BEGETON
Энциклопедия BEGETON
Торговая площадка
Частные объявления
Работа
Компании
Персоны
Скидки и акции
Загрузка меню
перейти
-
|
-
|
-
BEGETON | ART
Торговая площадка
Админ.Ко
Процессоры AMD
Добавлено
20.03.2019
300
Сделать заказ
Процессоры AMD
Телефон
+79502767171
Продавец
Админ.Ко
0
Описание товара
Процессор AMD Athlon 64 X2 1.8 Ghz S1g1 (amdtk55hax4dc) 700
Процессор AMD Athlon 64 X2 QL-60 Socket S1g2 (amql60dam22gg) 500
Процессор AMD Athlon 64 X2 QL-65 2.1 Ghz S1g2 (amql65dam22gg) 700
Процессор AMD Athlon II Dual-Core 2.1 Ghz Socket S1g4 (amp320sgr22gm) 500
Процессор AMD Athlon II Dual-Core 2.2 GHz Socket S1g4 (AMP340SGR22GM) 600
Процессор AMD Athlon II Dual-Core 2.3 GHz Socket S1g4 (AMP360SGR22GM) 400
Процессор AMD Athlon II Dual-Core Mobile M320 2.1GHz Socket S1 (S1g3) (AMM320DBO22GQ) 600
Процессор AMD Athlon II P340 Socket S1g4 (AMP340SGR22GM) 400
Процессор AMD Phenom II Quad-Core 2.0GHz N930 (HMN930DCR42GM) 1 500
Процессор AMD Phenom II Triple-Core 2.1GHz Socket S1g4 (HMN830DCR32GM) 1 000
Процессор AMD Phenom II Triple-Core Mobile P840 1.9GHz (Socket S1g4) -(HMP840SGR32GM) 1 000
Процессор AMD Turion 64 X2 Socket S1g1 (TMDTL50HAX4CT) 400
Процессор AMD Turion 64 X2 Socket S1g1 (TMDTL58HAX5DM) 400
Процессор AMD Turion 64 X2 Socket S1g1 (TMDTL60HAX5DC) 300
Процессор AMD Turion 64 X2 Socket S1g2 (TMRM72DAM22GG) 400
Процессор AMD Turion II Dual-Core 2.0 Ghz S1g3 (amm300db022gq) 800
Процессор AMD Turion II Dual-Core 2.0 Ghz S1g3 (amm340db022gq) 800
Процессор AMD Turion II Dual-Core 2.3 Ghz S1g3 (tmm520db022gq) 1 000
Процессор AMD Turion X2 Ultra Dual-Core ZM-80 (Socket S1g2) (TMZM80DAM23GG) 800
Процессор AMD Turion X2 Ultra Dual-Core ZM-84 (Socket S1g2) (TMZM84DAM23GG) 1 000
Процессор AMD V Series V120 2.2Ghz Socket S1g4 (VMV120SGR12GM) 300
Другие товары компании
показать все
Пользовательское соглашение
Лицензионное соглашение
О сайте
Реквизиты
Помощь
Техническая поддержка
© 2020 BEGETON
«Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
Скачать
с Google Play
Скачать
с App Store