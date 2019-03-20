Колесный погрузчик WL34 Вакер Нойсон

Шарнирно-сочлененный колесный погрузчик WL34 с компактными размерами. Способен транспортировать тяжелые грузы на неровных поверхностях. Обладаем высоким усилием отрыва для ежедневной продуктивной работы. WL34 - экономичный и прочный погрузчик- идеальная базовая модель в своей классе.
Двигатель Perkins 403D-15, 4-х цилиндровый Мощность 35,7 кВт/ 49 л.с. Рабочий объем 2216 см3 Рабочий вес 3440 кг Объем ковша 0,6 м3 Кабина, 2 двери Скорость 30 км/ч, Ось T94 100% блокировка дифференциалов 3 контур комфорт Шины 27x10.5-15 EM ET+60 Гидравлическая система: 75 л Опрокидывающая нагрузка (с ковшом, прямая машина): 2300 кг Укомплектован отвалом и быстросъемным гидравлическим устройством!
Дополнитель может укомплектован различным навесным оборудованием: -ковшом земляным, 4 в 1 -вилами для подддонов -вилочным захватом -ковшом с захватом -щеткой подметальной -снегоротор -отвал
В наличии в г. Казань. Организуем доставку до объекта.Любая форма оплаты: безнал с НДС, лизинг Цена без навесного оборудования