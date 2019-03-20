Колесный погрузчик WL34 Вакер Нойсон

Описание товара

Шарнирно-сочлененный колесный погрузчик WL34 с компактными размерами. Способен транспортировать тяжелые грузы на неровных поверхностях. Обладаем высоким усилием отрыва для ежедневной продуктивной работы. WL34 - экономичный и прочный погрузчик- идеальная базовая модель в своей классе.



Двигатель Perkins 403D-15, 4-х цилиндровый

Мощность 35,7 кВт/ 49 л.с.

Рабочий объем 2216 см3

Рабочий вес 3440 кг

Объем ковша 0,6 м3

Кабина, 2 двери

Скорость 30 км/ч,

Ось T94

100% блокировка дифференциалов

3 контур комфорт

Шины 27x10.5-15 EM ET+60

Гидравлическая система: 75 л

Опрокидывающая нагрузка (с ковшом, прямая машина): 2300 кг

Укомплектован отвалом и быстросъемным гидравлическим устройством!



Дополнитель может укомплектован различным навесным оборудованием:

-ковшом земляным, 4 в 1

-вилами для подддонов

-вилочным захватом

-ковшом с захватом

-щеткой подметальной

-снегоротор

-отвал



В наличии в г. Казань. Организуем доставку до объекта.Любая форма оплаты: безнал с НДС, лизинг

Цена без навесного оборудования