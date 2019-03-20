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              BEGETON | ART
              Добавлено 20.03.2019
              4 485 000

              Колесный погрузчик WL34 Вакер Нойсон

              Телефон
              +79503128461
              Продавец
              ГИДРОПАРД+
              0
              Описание товара
              Шарнирно-сочлененный колесный погрузчик WL34 с компактными размерами. Способен транспортировать тяжелые грузы на неровных поверхностях. Обладаем высоким усилием отрыва для ежедневной продуктивной работы. WL34 - экономичный и прочный погрузчик- идеальная базовая модель в своей классе.

              Двигатель Perkins 403D-15, 4-х цилиндровый
              Мощность 35,7 кВт/ 49 л.с.
              Рабочий объем 2216 см3
              Рабочий вес 3440 кг
              Объем ковша 0,6 м3
              Кабина, 2 двери
              Скорость 30 км/ч, 
              Ось T94
              100% блокировка дифференциалов
              3 контур комфорт
              Шины 27x10.5-15 EM ET+60 
              Гидравлическая система: 75 л
              Опрокидывающая нагрузка (с ковшом, прямая машина): 2300 кг
              Укомплектован отвалом и быстросъемным гидравлическим устройством!

              Дополнитель может укомплектован различным навесным оборудованием:
              -ковшом земляным, 4 в 1
              -вилами для подддонов
              -вилочным захватом
              -ковшом с захватом
              -щеткой подметальной
              -снегоротор
              -отвал

              В наличии в г. Казань. Организуем доставку до объекта.Любая форма оплаты: безнал с НДС, лизинг
              Цена без навесного оборудования
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