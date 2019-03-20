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              BEGETON | ART
              Добавлено 20.03.2019
              600 000

              Грейфер ковшовый гидравлический 1,4 куб

              Телефон
              +79503128461
              Продавец
              ГИДРОПАРД+
              0
              Описание товара
              Выпускаем грейферы ковшовые для перегрузки сыпучих материалов (песок, уголь и пр), а также для выполнения землеройных работ.

              Грейфер Exteifer E1,4 объемом 1,4 м3 ширина 1300мм вес 1410кг
              Снбжается немецким ротатором-вращение на 360 гр
              Спроектирован для погрузочных работ.
              Устанавливается на перегружатели, экскаваторы массой 16-35 тонн.
              Адаптер-серьгу сделаем конкретно на Вашу технику.

              Перечень моделей не ограничен указанными выше, изделие может быть изготовлено с учетом индивидуальных пожеланий.
              Работаем по всей России, с НДС
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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