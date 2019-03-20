Грейфер ковшовый гидравлический 1,4 куб

Выпускаем грейферы ковшовые для перегрузки сыпучих материалов (песок, уголь и пр), а также для выполнения землеройных работ.
Грейфер Exteifer E1,4 объемом 1,4 м3 ширина 1300мм вес 1410кг Снбжается немецким ротатором-вращение на 360 гр Спроектирован для погрузочных работ. Устанавливается на перегружатели, экскаваторы массой 16-35 тонн. Адаптер-серьгу сделаем конкретно на Вашу технику.
Перечень моделей не ограничен указанными выше, изделие может быть изготовлено с учетом индивидуальных пожеланий. Работаем по всей России, с НДС