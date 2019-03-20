Грейфер ковшовый гидравлический 1,4 куб

Описание товара

Выпускаем грейферы ковшовые для перегрузки сыпучих материалов (песок, уголь и пр), а также для выполнения землеройных работ.



Грейфер Exteifer E1,4 объемом 1,4 м3 ширина 1300мм вес 1410кг

Снбжается немецким ротатором-вращение на 360 гр

Спроектирован для погрузочных работ.

Устанавливается на перегружатели, экскаваторы массой 16-35 тонн.

Адаптер-серьгу сделаем конкретно на Вашу технику.



Перечень моделей не ограничен указанными выше, изделие может быть изготовлено с учетом индивидуальных пожеланий.

Работаем по всей России, с НДС