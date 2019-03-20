Каток вибрационный на минипогрузчик

Описание товара

Каток навесной вибрационный, для установки на любой минипогрузчик с гидропотоком от 40 л/мин.



Полная ширина 2100 мм

Рабочая ширина 1800 мм

Высота 700/780 мм

Длина 850/990 мм

Диаметр барабана 530/610 мм

Операционный масса 1045кг

Динамическая реакция 3878кг

Вибрационная скорость, (n-1) 2600 Vpm

Вибрационный вес активных фаз дисбаланса 585кг

Необходимый поток 40-80 л/м

Максимальное давление 210-240 бар

Тип барабана гладкий, но при необходимости сделаем кулачковый вариант.



Мы сделаем адаптер на любую вашу базовую машину, даже в случае малой распространенности или устарелости. Мы рады сотрудничать с физ.лицами и организациями по всей России.

В случае необходимости наша сервисная служба проведет монтаж и наладку оборудования.