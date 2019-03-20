Каток вибрационный на минипогрузчик

Каток навесной вибрационный, для установки на любой минипогрузчик с гидропотоком от 40 л/мин.
Полная ширина 2100 мм Рабочая ширина 1800 мм Высота 700/780 мм Длина 850/990 мм Диаметр барабана 530/610 мм Операционный масса 1045кг Динамическая реакция 3878кг Вибрационная скорость, (n-1) 2600 Vpm Вибрационный вес активных фаз дисбаланса 585кг Необходимый поток 40-80 л/м Максимальное давление 210-240 бар Тип барабана гладкий, но при необходимости сделаем кулачковый вариант.
Мы сделаем адаптер на любую вашу базовую машину, даже в случае малой распространенности или устарелости. Мы рады сотрудничать с физ.лицами и организациями по всей России. В случае необходимости наша сервисная служба проведет монтаж и наладку оборудования.