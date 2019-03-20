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              BEGETON | ART
              Добавлено 20.03.2019
              485 000

              Каток вибрационный на минипогрузчик

              Телефон
              +79503128461
              Продавец
              ГИДРОПАРД+
              0
              Описание товара
              Каток навесной вибрационный, для установки на любой минипогрузчик с гидропотоком от 40 л/мин.

              Полная ширина 2100 мм
              Рабочая ширина 1800 мм
              Высота 700/780 мм
              Длина 850/990 мм
              Диаметр барабана 530/610 мм
              Операционный масса 1045кг
              Динамическая реакция 3878кг
              Вибрационная скорость, (n-1) 2600 Vpm
              Вибрационный вес активных фаз дисбаланса 585кг
              Необходимый поток 40-80 л/м 
              Максимальное давление 210-240 бар
              Тип барабана гладкий, но при необходимости сделаем кулачковый вариант.

              Мы сделаем адаптер на любую вашу базовую машину, даже в случае малой распространенности или устарелости. Мы рады сотрудничать с физ.лицами и организациями по всей России. 
              В случае необходимости наша сервисная служба проведет монтаж и наладку оборудования.
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