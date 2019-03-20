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              BEGETON | ART
              Добавлено 20.03.2019
              5 800 000

              Экскаватор-погрузчик MST 544 новый

              Телефон
              +79503128461
              Продавец
              ГИДРОПАРД+
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              Описание товара
              Экскаваторы-погрузчики MST представлены шестью моделями, топ продаж является модель M544 с равновеликими колесами. Комплектуется двигателем Perkins объемом 4,4л. 
              Функция крабового хода и ход след вслед.
              Глубина копания достигает до 5407мм, высота подъема фронтального ковша до 3,5м. Мосты, трансмиссия Carraro (Италия)
              Двигатель имеет высокие показатели мощности 101 л.с.
              В базовой комплектации управление рычагами.
              Рабочее оборудование включает ковш объемом 1,2 м3 и экскаваторный ковш объемом 0,26 м3.
              Также стандартный комплект поставки включает дополнительную двустороннюю гидроразводку для подключения гидромолота и бура, телескопическую рукоять 5,6м, АКБ для суровых условий.

              В НАЛИЧИИ на площадке в Москве! Гарантия 3 года или 4000 мтч!
              С нами всегда можно договориться о лучшей цене и условиях. Приезжайте на осмотр техники
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