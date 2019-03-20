Экскаватор-погрузчик MST 544 новый

Описание товара

Экскаваторы-погрузчики MST представлены шестью моделями, топ продаж является модель M544 с равновеликими колесами. Комплектуется двигателем Perkins объемом 4,4л.

Функция крабового хода и ход след вслед.

Глубина копания достигает до 5407мм, высота подъема фронтального ковша до 3,5м. Мосты, трансмиссия Carraro (Италия)

Двигатель имеет высокие показатели мощности 101 л.с.

В базовой комплектации управление рычагами.

Рабочее оборудование включает ковш объемом 1,2 м3 и экскаваторный ковш объемом 0,26 м3.

Также стандартный комплект поставки включает дополнительную двустороннюю гидроразводку для подключения гидромолота и бура, телескопическую рукоять 5,6м, АКБ для суровых условий.



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