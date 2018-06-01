Описание товара

Новый кирпичный дом (сдача II квартал 2018г) в динамично-развивающемся перспективном мкр. «Солнечный».

УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: КВАРТИРА - СТУДИЯ!

Отделка:

- линолеум под плинтус;

- обои с рисунком нейтральных тонов;

- санузел: пол- кафельная плитка, полный комплект сантехники;

- окна пластиковые;

- межкомнатная дверь в санузле;

Благоустроенный двор (детские игровые комплексы, спортивные площадки, зоны отдыха), места для парковки. Улучшенная отделка лифтового холла и мест общего пользования. Лифт – грузопассажирский. Квартира подходит под ипотеку и мат. капитал.

В подарок - уже развитая инфраструктура, удобная транспортная развязка, близость бизнес - центра города (мкр. Взлетка, мкрн.Северный), доступность крупных торговых центров и кафе, а также новый спортивный комплекс и стадион «Солнечный», школы, детские сады и множества других социально -значимых объектов.

Квартира приобретенная в ЖК «Снегири» - это выгодный вариант для долгосрочного вложения денег!!!