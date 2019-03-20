Новая дорожная фреза на экскаватор-погрузчик JCB

Описание товара

Навесная дорожная фреза серии AF для ремонта, профилирования дорожных покрытий, а также демаркировки дорожной разметки.

Ширина фрезерования 400мм.

Мощный итальянский радиально-поршневой гидромотор.

Система самонивелирования позволяет максимально плотно прилегать к покрытию до заглубления, что гарантирует постоянную глубину снятия асфальта по всей длине прохода.

Специально изготовленная переходная плита позволяет устанавливать и работать на экскаватор-погрузчике моделей JCB, MST, Case, New Holland, Volvo и др.

Гарантия 1 год. Работаем с регионами. Фрезы в НАЛИЧИИ!