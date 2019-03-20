Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 20.03.2019
              380 000

              Новая дорожная фреза на экскаватор-погрузчик JCB

              Телефон
              +79503128461
              Продавец
              ГИДРОПАРД+
              0
              Описание товара
              Навесная дорожная фреза серии AF для ремонта, профилирования дорожных покрытий, а также демаркировки дорожной разметки.
              Ширина фрезерования 400мм.
              Мощный итальянский радиально-поршневой гидромотор.
              Система самонивелирования позволяет максимально плотно прилегать к покрытию до заглубления, что гарантирует постоянную глубину снятия асфальта по всей длине прохода.
              Специально изготовленная переходная плита позволяет устанавливать и работать на экскаватор-погрузчике моделей JCB, MST, Case, New Holland, Volvo и др.
              Гарантия 1 год. Работаем с регионами. Фрезы в НАЛИЧИИ!
              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store