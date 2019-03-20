Новая дорожная фреза на экскаватор-погрузчик JCB

Навесная дорожная фреза серии AF для ремонта, профилирования дорожных покрытий, а также демаркировки дорожной разметки. Ширина фрезерования 400мм. Мощный итальянский радиально-поршневой гидромотор. Система самонивелирования позволяет максимально плотно прилегать к покрытию до заглубления, что гарантирует постоянную глубину снятия асфальта по всей длине прохода. Специально изготовленная переходная плита позволяет устанавливать и работать на экскаватор-погрузчике моделей JCB, MST, Case, New Holland, Volvo и др. Гарантия 1 год. Работаем с регионами. Фрезы в НАЛИЧИИ!