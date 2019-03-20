Описание товара

Смотрите комплектации на нашем сайте, название сайта вы можете найти в контактах или позвоните нам. ПК ООО"МАН" производит и реализует кузнечное оборудование с 2006 г. Представляем вашему вниманию флагман нашей серии станков - Мастер-Универсал. Станок для ковки"Мастер-Универсал" сочетает в себе функционал трех станков – станка для нанесения фактуры, станка для классической ковки и станка для производства полосы. Универсальный кузнечный станок"Мастер-Универсал" обладает большой мощностью - работает с полнотелым прокатом сечением до 25мм на операциях скручивания и расковки, на операциях вальцевания - с трубами сечением до 50 мм. Разработан специалистами компании"МАН", станок для кузнечных работ имеет единый рабочий модуль, полностью собранный из деталей и узлов собственного производства, обладающий повышенной надежностью, очень большой мощностью, высоким КПД, бесшумностью в работе и отсутствием вибрации. Станок для ковки"Мастер-Универсал" работает с различным металлопрокатом (квадрат, круг, профильная труба, полоса), выполняет операции продольного и спирального скручивания, разогрев и расковку заготовок, декоративный прокат различного металлопроката, вальцевание металлопроката. С 2018 г станок приобрел возможность изготовления полосы из прутка круглого сечения. Вы можете скомплектовать свой универсальный кузнечный станок"Мастер-Универсал" под свои цели и задачи.



Комплектация №1(БАЗОВАЯ) 199000р:



1.1. Станок «Мастер-Универсал» - 1 шт.



1.2. Комплект валков – изготовление пик граненых, купольных, «гусиной» лапки (2 гладких валка и 1 валок с насечкой) -1шт.



1.3. Горн -1шт.



1.4. Лекало большое сборное - 1 шт.



1.5. Планшайба большая-1шт.



1.6. Основание планшайб с функцией «Обратный завиток»- 1 шт.



1.7. Зажим для профильной трубы - 1 шт.



1.8. Кронштейн для продольной скрутки - 1 шт.



1.9. Универсальный комплект направляющих– 1шт.



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