Станок для витой трубы

Описание товара

Производственное предприятие ООО"МАН"

Предлагает вашему вниманию станок для производства витой трубы

"Мастер Витой Трубы"

Станок"Мастер витой трубы" предназначен для производства и изготовления витой трубы из электросварной или бесшовной тонкостенной трубы диаметром от 10 до 219 мм со стенкой до 6 мм (в зависимости от диаметра трубы). Элементы витой трубы используются для изготовления различных стоек ограждений, ворот, беседок, элементов различной мебели и т.д.

(Стоимость указана за самый недорогой станок в нашей серии.)