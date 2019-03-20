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              BEGETON | ART
              Добавлено 20.03.2019
              299 000

              Станок для витой трубы

              Телефон
              +79506317726
              Продавец
              МАН
              0
              Описание товара
              Производственное предприятие ООО"МАН" 
              Предлагает вашему вниманию станок для производства витой трубы
              "Мастер Витой Трубы" 
              Станок"Мастер витой трубы" предназначен для производства и изготовления витой трубы из электросварной или бесшовной тонкостенной трубы диаметром от 10 до 219 мм со стенкой до 6 мм (в зависимости от диаметра трубы). Элементы витой трубы используются для изготовления различных стоек ограждений, ворот, беседок, элементов различной мебели и т.д. 
              (Стоимость указана за самый недорогой станок в нашей серии.)
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