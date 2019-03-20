Станок для витой трубы

Производственное предприятие ООО"МАН" Предлагает вашему вниманию станок для производства витой трубы "Мастер Витой Трубы" Станок"Мастер витой трубы" предназначен для производства и изготовления витой трубы из электросварной или бесшовной тонкостенной трубы диаметром от 10 до 219 мм со стенкой до 6 мм (в зависимости от диаметра трубы). Элементы витой трубы используются для изготовления различных стоек ограждений, ворот, беседок, элементов различной мебели и т.д. (Стоимость указана за самый недорогой станок в нашей серии.)