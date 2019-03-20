Новый городской автобус Волгабас 5270G2 на метане

Описание товара

"Предлагаем автобус 1 КЛАССА Волгабас 5270G2 (СитиРитм 12)Лизинг по программе МПТ, Кредит, Стоимость указанна со скидкой по программе ПМТ на газомоторную технику.Пассажировместимость 111 Человек,Сидячих мест 29,Количество дверей 3,Вид топлива МЕТАН.Длинна 12 м.Автобус предназначен для работы на регулярных городских маршрутах. Автобус производится на базе шасси «Volgabus» с использованием надежных узлов и агрегатов. Использование газомоторного двигателя позволяет значительно сократить количество вредных выбросов в атмосферу, уровень шума, а также расходы на ГСМ.Технические характеристики:Тип кузова Одноэтажный, закрытый, цельнометаллический, несущий‚ вагонной компоновкиКолесная формула / ведущие колеса 4х2 / задниеГабаритные размеры, мм Д/Ш/В 11990 / 2500 / 3250Масса снаряженная / полная, кг 10400 / 18000Передняя ось ZF или RABAВедущий мост RABAПередняя подвеска Зависимая, пневматическая или пневматическая с системой управления (ЕСАS), с функцией kneeling на правую сторону, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами, с одним регулятором положения кузоваЗадняя подвеска Зависимая, пневматическая с системой управления (ЕСАS), с функцией kneeling на правую сторону, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами, с двумя регуляторами положения кузоваРулевое управление С гидроусилителемТормозная система Пневматическая, двухконтурная с ABS, ASRКлимат Жидкостной подогреватель, кондиционер*Двигатель Yuchai YC6L280N-52 (Евро-5), мощность 197 кВтКоробка передач AКПП, 4+1Шины Бескамерные 275/70 R22,"